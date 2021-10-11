Исследование показало, что доля негативных оценок с начала года постепенно снижалась с 74% до 63% в сентябре.

Большинство граждан (63%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования социально-политических настроений украинцев по состоянию на сентябрь 2021 года, которое провел Украинский институт будущего, презентованного сегодня в ходе пресс-конференции.

В то же время, правильным его считает каждый пятый опрошенный - 20%, а 17% - не определились.

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"Шесть волн исследования, первая из которых была проведена в феврале 2021 года, зафиксировали некоторые изменения в настроениях граждан относительно оценки направления развития событий в Украине: доля негативных оценок с начала года постепенно снижалась с 74% до 63% в сентябре. И наоборот, количество положительных оценок немного увеличилось с 14% до 19-20%, зафиксировавшись на этой отметке с лета. Несмотря на это, темпы увеличения положительных оценок являются довольно медленными и большинство граждан все же высказывается в негативном ключе о направлении развития событий в Украине", - говорится в результатах исследования.

Также показано, что 51% респондентов считают, что события неправильно развиваются и в области, в которой они живут. Подобно оценкам движения всей страны, негативные оценки превалируют над положительными (30%). С начала года также зафиксирован постепенный рост положительных оценок (с 23%) и уменьшение отрицательных (с 58%). Впрочем, так же, как и в отношении направления движения страны, большинство граждан высказываются критически.

Исследование проведено с 18 по 28 сентября. Всего было опрошено 2 тыс. 400 респондентов в возрасте от 18 лет методом face to face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения.

Напомним, весной 2021 года почти 70% украинцев считали, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

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Автор: Леся Лещенко