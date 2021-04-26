Одной из самых актуальных проблем в Украине граждане сейчас называют войну на Донбассе.

Почти 70% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса на тему "Социально-политические настроения украинцев, III-волна", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", которые представлены сегодня во время пресс-конференции.

Согласно данным опроса, по мнению большинства граждан (68%), направление развития событий в Украине является неправильным. Правильным его называют лишь 17% опрошенных и еще 15% не могут определиться.

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"С марта, когда была проведена вторая волна исследования, настроения граждан относительно направления развития событий в Украине почти не изменились. Количество негативных оценок зафиксировалось на отметке 68-69%, при этом количество положительных оценок также остается неизменным. Таким образом, вторая и третья волны демонстрируют почти идентичные настроения граждан относительно направления развития событий, и уже можно говорить об их определенной устойчивости в этом вопросе", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

В то же время 57% респондентов также считают, что события неправильно развиваются и в области, в которой они живут, и половина (49%), что в их населенном пункте.

"Эти данные повторяются с незначительными колебаниями уже третью волну исследования подряд и позволяют говорить об устойчивой тенденции, когда граждане несколько лучше высказываться о ситуации в местности, где они живут непосредственно, по сравнению со всей страной", - отмечают социологи.

Вместе с тем одной из актуальных проблем в Украине граждане сейчас называют войну на Донбассе (40%). Количество упоминаний о ней значительно возросло с момента второй волны - на 9%, и на 12%, если сравнивать с первой волной опроса.

"К топ-тройке проблем, как и в предыдущие волны, относятся низкие зарплаты, пенсии (36%) и коррупция (31%). Высокие коммунальные тарифы (29%) также являются одним из самых упоминаемых вызовов. Хотя, по сравнению с февральским исследованием, когда эта проблема набирала 39% и занимала первое место, в апреле ее называют на 10% меньше респондентов. Сейчас ее место заняла проблема войны на Донбассе. Зато со времени первой волны заметно участились упоминания пандемии коронавируса: с 16% до 27% в апреле", - отмечается в пресс-релизе.

При этом оценки граждан о нарушении их прав и свобод разделились почти поровну - с небольшим преобладанием тех, кто не испытывает такого явления (56% против 44%). По сравнению с первой волной исследования, количество негативных оценок несколько снизилось, однако разница небольшая.

Также опрос показал, что в случае нарушения прав граждане выбирают преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод - это подтверждают результаты всех трех волн опроса. В первую очередь это сбор подписей (26%), санкционированные митинги и акции (22%), электронные петиции (16%). Единственным среди наиболее популярных мер, который выходит за пределы санкционированных, является перекрытие дорог (15%). В целом же радикальные акции поддерживают не более 5-6% опрошенных и существенно отстают от умеренных мер.

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Как проводился опрос

Опрос проводился с 9 по 18 апреля. В общем методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете было опрошено 2,4 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

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Автор: Леся Лещенко