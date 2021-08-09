Бизнес в прифронтовой полосе: мед с минных полей, букеты "для настроения" и ферма под обстрелами

Открыть свое дело в прифронтовой полосе – кажется невозможным. Кто же станет или останется фермером, если неопределенность, свойственную всей стране, нужно возводить в квадрат? Но любовь к родному дому и любимому делу перевешивает риски. Фермеры из зоны ООС поделились с УНИАН секретами своего оптимизма.

Цветочницы из Березового

От окраины села Березовое (Донецкая область) до линии фронта – меньше километра. Активные бои здесь шли в 2014 году, но по сей день село попадает в сводки ООС. Снарядами, осколками было повреждено более 30 домов, из-за обстрелов селяне несчетное количество раз оставались без воды, электричества. Есть информация, что несколько лет назад Березовое было признано "лидером" по количеству подрывов военных и селян на противопехотных минах, пострадало более 60.

Несмотря на близость к линии фронта, село продолжает жить. А две его жительницы – сестры Александра и Ольга Сидорук – пару лет назад открыли здесь цветочную ферму. Букеты продают, по большей части, в соседних городах – Волновахе, Мариуполе, но делают все, чтобы расширить географию.

"Идея возникла во время карантина. Мы с сестрой работали в ресторане, его закрыли. И примерно в это же время отец сломал ногу, нужно было ему помогать. Было непонятно, сколько времени мы так проведем, и решили открыть цветочную ферму", – бойко рассказывает Саша.

Идеи для букетов, бизнеса девушки взяли на странице американской флористки Эрин Бензакейн. Грант на строительство теплиц выделил Международный Комитет Красного креста.

"Строители несколько раз у нас переспрашивали: "У вас тихо? Обстрелов нет?". В итоге, приехали в день, когда стреляли, но теплицу построили", – рассказывают девушки.

Им с боем пришлось штурмовать рынок.

"Когда решали, что выращивать, выбрали цинию. В Киевской области, в крупных городах ее используют, с ней любят работать. Но она не интересуют местных флористов из-за стереотипа "бабушкин букет". Мне бы хотелось работать с цветочными магазинами, но к ним нужен подход. К сожалению, у нас действуют по принципу: "Лучше купим голландскую розу, чем "простые" цветы"", – рассказывает Саша.

При этом, простыми их букеты не назовешь никак. Это грамотно, профессионально подобранные оттенки, как "фон" – непривычные в наших букетах стебли малины.

"У нас история о том, что букеты – интересные, необычные. Но мы слышим: "Это хорошо для Instagram, но покупают розы"", – говорит Ольга.

И проблема не только в стереотипах, а в том, кто и как часто покупает букеты.

"Считается, что цветы – это дорогое удовольствие, их дарят по праздникам. Когда мы приезжаем на рынок, предлагаем ежедневный букет за 50-70 гривен, люди удивляются: "А так бывает?". Потом соглашаются: "Ну, да, это же хорошо. Привозите и в следующую субботу!". Вот, в Европе букеты каждый день покупают, и нам бы хотелось, чтобы это было доступно для украинок, мы знаем, как они любят красоту. Ведь чаще всего наши букеты покупают женщины на подарок, или для себя, украсить свое жилье. Мужчины очень-очень редко покупают", – рассказывает Саша.

Ее сестра пересказывает такой типичный диалог: "Купите жене цветы" – "Та, не. Лучше куплю что-то другое".

Первые два года бизнес не приносил девушкам прибыль. Но за это время цветочницы обзаводись знакомствами, постоянными клиентами. И сейчас все силы направлены на то, чтобы начать работать с сетевыми супермаркетами и открыть свой магазинчик. Похоже, на этой прифронтовой цветочной ферме и мыслей нет о том, чтобы "срезаться", забросить мечту и высадить вместо цветов помидоры. Секрет уверенности в расчете, оценке своих сил и спроса.

"Голландские цветы дороже, к их цене еще и транспортировка добавляется. У нас продукт интересней, мы гибче. Мы смотрим, что идет, что не идет. И, главное, у нас отличное качество, профессионально собранные букеты", - рассказывает Саша Сидорук.

"Мой мед кушает Европа"

"Я – парень городской, родился в Донецке, выучился на электрослесаря подземного. Но с дества помню, как завидовал друзьям, которые уезжали на каникулы в село: "Мам, а я почему не еду?". В итоге, переехал к жене, живу в Новомихайловке уже 23 года", – рассказывает пасечник Александр Мазаев.

Новомихайловка – еще один поселок, попадающий в новости типа "был обстрелян со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов". Собеседник УНИАН рассказывает, как в 2015 году его райский уголок превратился в ад.

"На этом участке изначально была одна кухонька, сарай… Ни гаража, ни веранды. Кредиты брали всю дорогу, но в итоге дом построил, сад вокруг него вырастил и… бабах. В 2015 году за один вечер три снаряда в дом и пятнадцать вокруг дома. Сына ранило, дом разбило так, что все что в нем было – грузи на трактор и вывози, – вспоминает Александр. – Отвезли сына в больницу в Курахово, вернулись. Стоим. Молчим. Весь двор в обломках черепицы. Крыша разбита. Стоишь в комнате – в небо смотришь. Достали целлофан, прибили его вместо стекол в одной комнате, а состояние такое, что сил нет. Я говорю жене: "Ир, грохнут – грохнут, значит, судьба. Не грохнут – не грохнут. Давай тут спать". Утром начали грузить на трактор обломки телевизора, компьютера, мебель".

Александр признается, что собирался переехать в более спокойный уголок. "Я согласен, страшно. Но здесь – моя родина. Бросить – предать. И куда животных? У меня пять собак, шесть котов, – бывший шахтер с жаром рассказывает о своем фермерском опыте. – Я и бройлеров разводил, и курей, и свиней (и наших, и вьетнамских). Хотел страусов разводить, были у меня такие задумки! Перо же на мировом рынке спросом пользуется! Но это давно было, не сложилось. И, вот, я уже седьмой год занимаюсь пчелами".

По словам Александра, первую попытку стать пасечником он сделал еще задолго до войны, но не хватало знаний. Сейчас интернет с лихвой их предоставляет, но предприниматель отмечает, что кроме теории нужна практика, внимательность, любовь к своему делу.

"Писали мы женой заявки на гранат. Так она сказала: "Если будете выбирать, то отдавайте мужу – он больной на пчел". А я, действительно, за каждую пчелу переживаю. Придавил случайно и хожу, жалею: рабочая пчела всего сорок дней живет, приносит около чайной ложки меда… Я не могу объяснить, что мне в этом деле так нравится. Про пчел я могу долго рассказывать, но главный секрет – это надо любить", – говорит Александр.

Грант в 50 тысяч от МККК стал весомой поддержкой: ремонт дома еще не закончен, и без нее пришлось бы выкраивать деньги на каждый новый улей. Сейчас в планах продать мед, и на выручку форсировать строительные работы. Оптимизма добавляет то, что в этом году природа цветет так, что работы у пчел – хоть отбавляй.

"Раньше с минных полей много тягали меда. Но в этом году и поля цветут, и акация цветет в третий раз. Никогда такого не видел, – говорит пасечник. – Меда будет много, но, скажем, тонну нереально в розницу продать. Поляки закупают оптом. Приезжают, берут сперва анализы, чтобы не было антибиотиков, сахара, много всего учитывают. Если все в норме – покупают. И, получается, что мой мед кушает Европа".

"Пули летали, а я налоги платила"

Название села Славное резко контрастирует с реальностью. Здесь и до войны жило меньше двухсот жителей, а за прошедшие годы их количество упало до 22-х. Это еще один прифронтовой поселок, разбитый войной.

"Дома все разбиты, люди поразъезжались. Ко мне четыре раза прилетало, и в прошлом году жили без окон, без света. В итоге, остались в селе только пожилые, те, кому некуда уехать. Здесь нет ни магазина, ни садика, – рассказывает УНИАН фермер Ирина Баландина. – Но куда мне уезжать? Молодежь без работы сидит, а кому я нужна в 47 лет? И как хозяйство бросить? Куда эту ферму деть? Сюда 28 лет жизни вложено. Пули летали, а я налоги платила (смеется). Я ни одного дня не останавливалась".

Долгое время женщина выращивала свиней, но, говорит, что это стало не выгодно из-за дорогих кормов. Сейчас в ее коровнике три коровы, семь бычков. В планах – увеличить количество коров, но, как по поговорке о мальчиках и войне, на ферме чаще появляются бычки. Ирина работает с 16 летней дочерью, изредка помогать приезжает племянница. Молоко, сметану, брынзу, творог Ирина продает в соседней Марьинке – сдает в магазин, с которым сотрудничала еще до войны. О своем труде рассказывает так, словно в нем нет ничего необычного, хотя для многих столичных жителей фраза "в полпятого утра – на ногах", звучит как сцена из кошмарного сна.

"Где вы тут видите тяжелый труд? Встала, подоила, молоко разлила, воды налила, сена кинула. Кто хочет, тот будет работать", – рассказывает Ирина.

Но после расспросов признается, что в таком ритме готовы работать не многие. "Начала искать помощника, так его нужно было хоть родить. Все хотят легкой жизни, а не вот такого труда. А я привыкла и не вижу ничего такого", – пожимает плечами Ирина.

"Грант МККК – это первый толчок, успех их бизнеса зависит от самих людей"

В интервью УНИАН глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт рассказывала о работе на Донбассе: "Мы стремимся помочь домохозяйствам самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Наша цель в том, чтобы они самостоятельно могли что-то производить и продавать на местном рынке, чтобы стали хозяевами собственной жизни".

Программа МККК по поддержке микроэкономических инициатив работает уже несколько лет, и речь не только о деньгах, но и поддержке, консультациях, о том, как лучше распорядиться грантом, реализовать идею на все 100. И помогают не только фермерам.

"Спектр бизнес-идей от людей, которые подаются на гранты МККК, самый широкий. Здесь есть не только проекты, связанные с производством (чаще всего сельскохозяйственной продукции). Люди предлагают в качестве бизнеса услуги. Часто хотят открыть кафе (иногда тематическое, детское, например), хотят давать частные уроки, был случай, когда к нам обратились с просьбой в помощи открытия тату-салона. Для МККК важно, чтобы предлагаемый бизнес имел важное значение для развития того населенного пункта, где он будет открываться. Именно такие проекты мы поддерживаем", – объясняет представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко.

Он говорит, что людей, подающихся на гранты МККК, объединяет готовность самостоятельно развиваться, попытка встать на ноги, чувство ответственности. МККК никогда не предоставляет 100% от необходимой суммы бизнес-плана, всегда какую-то часть (пусть и очень небольшую) будущий бизнесмен должен вложить самостоятельно.

"Успешных проектов очень много, можно вспомнить и несколько сыроварен, предоставляющих свою продукцию для крупных торговых сетей, и пчеловодов, которые уже предлагают свой крафтовый мед на международный рынок. В городе Счастье учитель английского языка, получившая от нас грант на создание собственной маленькой школы, не имеет отбоя от желающих. Есть и случаи оказания медицинских услуг – например, частной стоматологической практики. В этом случае мы всегда внимательно изучаем бизнес-план, чтобы убедиться, что цены услуг будут подъемными для населения. С нашей стороны это всегда является условием для предоставления гранта, - продолжает Власенко. – Мы консультируем будущих бизнесменов по их бизнес-плану, а также помогаем на промежуточных уровнях, делая все возможное для того, чтобы неудачных проектов было как можно меньше. Все люди прекрасно понимают, что грант МККК – это первый толчок, и дальше успех их бизнеса зависит от них самих".

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