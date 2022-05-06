Александр Павлюк отметил, что власть готова к различны сценариям.

Угроза повторного наступления войск Российской Федерации на Киев есть всегда. Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий

Об этом рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк в интервью "Укринформу".

По его словам, без захвата Киева полной победы РФ не будет.

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины - Киев будет под прицелом", - объяснил Павлюк.

При этом он указал, что подобные варианты рассматриваются, а власть готовится к различным возможным сценариям действий противника.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удалось отстоять Киев. По его словам, это еще не является окончательной победой Украины.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не исключил, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев за два дня".

Мэр столицы подчеркнул, что надо и дальше быть готовыми к обороне и призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, "воздержаться от возвращения еще по крайней мере неделю".

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