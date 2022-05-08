Советник главы ОП акцентировал внимание на возвращение в столицу поверенной в делах США.

Ядерного удара по Киеву не будет. Своим возвращением в посольство США в столице американские дипломаты дали ответ на этот вопрос.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

"Кристина Квин (временная поверенная в делах США в Украине) сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство Соединенных Штатов в Киев, чем окончательно закрыла вопрос возможного ядерного удара по Киеву", – отметил он.

"Меня все спрашивают и не только меня – будет ядерный удар по Киеву или нет, полетят ракеты или нет. Наконец-то, Кристина Квин дала ответ – не будет по Киеву ядерного удара", – сказал он.

Арестович призвал не вестись на" страшные страшилки":

"Психоз массовый. Я устал эти видео записывать, разъяснять… Не надо вестись на все эти страшные страшилки. При чем распространяют вроде как не глупые люди и даже облеченные властью, чиновники… Информационно-психологические провокации будут продолжаться больше, чаще. И к круглым датам, и не к круглым датам. Не отрывайтесь от реальности".

Напомним, ранее сообщалось, что поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сегодня подтвердила возвращение в Киев.

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