Ядерного удара по Киеву не будет. Своим возвращением в посольство США в столице американские дипломаты дали ответ на этот вопрос.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.
"Кристина Квин (временная поверенная в делах США в Украине) сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство Соединенных Штатов в Киев, чем окончательно закрыла вопрос возможного ядерного удара по Киеву", – отметил он.
"Меня все спрашивают и не только меня – будет ядерный удар по Киеву или нет, полетят ракеты или нет. Наконец-то, Кристина Квин дала ответ – не будет по Киеву ядерного удара", – сказал он.
Арестович призвал не вестись на" страшные страшилки":
"Психоз массовый. Я устал эти видео записывать, разъяснять… Не надо вестись на все эти страшные страшилки. При чем распространяют вроде как не глупые люди и даже облеченные властью, чиновники… Информационно-психологические провокации будут продолжаться больше, чаще. И к круглым датам, и не к круглым датам. Не отрывайтесь от реальности".
Напомним, ранее сообщалось, что поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сегодня подтвердила возвращение в Киев.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинские защитники выбили оккупантов из "Азовстали" - Арестович
- Арестович спрогнозировал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление на российскую армию
- Арестович назвал цифру потерь, которая ужаснет россиян и заставит переосмыслить войну