Справа на билборде размещена эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

В Харькове напротив Генерального консульства России разместили билборд с изображением временно оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает "Суспільне".

Билборд, на котором написано "Украдено", размещен на перекрестке улиц Максимилиановской и Политехнической.

Справа на билборде размещена эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Напомним, СБУ вывесила перед российским посольством в Киеве билборд с надписью "Крым - это Украина".

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В феврале с сайта СБУ убрали изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.

Позже в СБУ оправдались, что фото скульптуры казака исчезло с сайта, "потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление".

25 августа 2020 года в Киеве в управлении Центра специальных операций СБУ "Альфа" демонтировали плиту с именами погибших сотрудников спецподразделения.

После этого в СБУ сказали, что не разбивали памятную плиту погибшим бойцам «Альфы», как об этом сообщил политолог Тарас Березовец.

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Автор: Денис Прядко