Ранее там также висел билборд СБУ, однако месяц назад его демонтировали по неизвестным причиниам.

СБУ вывесила перед российским посольством в Киеве билборд с надписью "Крым - это Украина".

Фотографию билборда опубликовала пресс-служба СБУ на своем Telegram-канале.

«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина», - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

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На баннере, установленном возле здания дипмиссии на столичном Воздухофлотском проспекте, также изображена эмблема СБУ.

Напомним, ранее под посольством страны-агрессора Российской Федерации также был билборд, посвященный служащим контрразведки Службы безопасности Украины. Однако месяц назад его демонтировали.

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В феврале с сайта СБУ убрали изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.

Позже в СБУ оправдались, что фото скульптуры казака исчезло с сайта, "потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление".

25 августа 2020 года в Киеве в управлении Центра специальных операций СБУ "Альфа" демонтировали плиту с именами погибших сотрудников спецподразделения.

После этого в СБУ сказали, что не разбивали памятную плиту погибшим бойцам «Альфы», как об этом сообщил политолог Тарас Березовец.

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Автор: Денис Прядко