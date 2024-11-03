Отмечается, что россияне вместе с "шахедами" начали запускать "БпЛА неустановленного типа".

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что бойцов из Воздушных сил переводят в пехоты, поэтому в Украине меньше сбивают российские дроны. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, в чем нардеп не права.

По его словам, часть военных из разных родов войск действительно направляется в пехоту.

"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. И, конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", – отметил Игнат в Facebook.

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При этом он указал, что Безуглая не говорит о сложившейся ситуации всю правду.

"Объясню, почему лжет Офис Марьяны! Шахеды сбивают не только Воздушные Силы, а все Силы обороны (о чем я лично пишу в утренних сводках Воздушных Сил и вижу ВСЮ!!! картину) - это Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШУ, пограничники и все, кто имеет чем", - подчеркнул Игнат.

Кроме того, он сообщил, что процент убытия "шахедов" не уменьшился, что подтверждается официальными отчетами.

"Объясню еще раз: вместе с шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина - они маркируются как "Локационно потерянные" Поэтому ложь о том, что меньше сбивают - очевидна!" – подытожил военный.

Россия бьет "шахедами" по Украине - последние новости

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты изменили тактику применения ударных дронов типа Shahed, поэтому их уничтожение в воздухе усложнилось.

Стоит отметить, что в ночь на 3 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 96-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа, их которых сбили 66 дронов и ракету. При этом 27 вражеских беспилотников были локально потеряны, а один БпЛА - улетел в Беларусь.

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