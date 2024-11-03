Военные медики будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский принял решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий. При этом военные медики будут задействованы исключительно на медицинских должностях, и точно не будут направляться в пехоту. Об этом рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, комментируя заявление народного депутата Марьяны Безуглой о том, что Генштаб принял решение о переводе медиков в пехотные бригады.

Как отметил Лиховий в комментарии Радио Свобода, для усиления медицинских служб будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил Вооруженных сил Украины. При этом медики будут задействованы только на медицинских должностях и будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад.

Лиховий отметил, что усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. Основная задача медиков - оперативная стабилизация раненых на месте, потому что чем быстрее раненый военнослужащий получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше его шансы на выживание.

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По его словам, это будет происходить на ротационной основе, то есть медиков будут отправлять в командировки:

"Еще раз подчеркну, военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и потом вернутся на свое основное место службы".

Война в Украине - мобилизация

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказался за военную подготовку женщин. По его словам, чем больше общая обученность населения к сопротивлению, его консолидация и умение слаженно взаимодействовать между группами и по половому или профессиональному признаку, тем меньше враг хочет воевать.

А руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявляла, что в Украине нужна мобилизация женщин, иначе нам придется сдаться, и тогда вся страна будет в братских могилах.

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