Даже если сегодня люди заявляют о намерении вернуться, это не означает, что они действительно вернутся, говорит эксперт.

Если нынешняя горячая фаза войны продлится до пяти лет, в Украину вернутся от 30 до 50% людей от общего количества выехавших с 2022-го, считает доктор философских наук, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

В целом, по его словам, трудно предсказать, "сколько людей из тех миллионов, которые после 24 февраля 2022-го оказались за границей, вернутся в Украину". Головаха говорит, даже если сегодня они заявляют о намерениях вернуться, "это не значит, что они действительно вернутся".

"Если нынешняя горячая фаза войны продлится до пяти лет, можно рассчитывать, что вернутся в страну от 30 до 50% от общего количества уехавших с 2022-го. А сколько именно, будет зависеть от того, какую программу возвращения мы сделаем, какое на тот момент в обществе будет доминировать отношение к этим людям", - отметил социолог.

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Он утверждает, что с каждым годом войны все больше переселенцев адаптируются за рубежом, и те, кто будет мыть работу, устроит детей, "скорее всего не вернутся".

"Я всегда ссылаюсь на опыт балканских войн. Там тоже было много тех, кто бежал от войны. В конце концов из них вернулись 30%", - рассказал Головаха.

Важное значение для возвращения беженцев, по мнению директора Института социологии, имеет отношение к ним людей, которые остались жить в Украине. Он привел следующие данные: В 2023 году институт проводил исследование, и 80% опрошенных на территории Украины говорили, что у них нет претензий к людям, которые выехали.

"Но, думаю, это будет меняться и не в лучшую сторону. Я на одном форуме выступал и говорил, что нам нужна комплексная государственная программа, которая будет способствовать тому, чтобы они вернулись. И в комментариях писали: "А чего это к ним положительное отношение? Ничего себе, мы здесь страдаем, а они там наслаждаются",- рассказал социолог.

Он высказал мнение относительно новосозданного Министерства национального единства, одна из задач которого - объединение украинцев за рубежом. В частности раскритиковал слово "единство" в его названии.

"Название меня немного смущает, потому что я жил в советском обществе, где только о единстве и говорили: "Пролетарии всех стран, объединяйтесь", "Партия и народ - едины" - на каждом столбе. Думаю, не только я это помню, поэтому многих это название тригерит. Есть реинтеграция, есть миграционная политика, есть другие современные термины, которые больше соответствуют сути", - отметил Головаха.

Он подчеркнул, что нам "нужно не формальное единство, а содержательная консолидация":

"Потому что формального единства достаточно разве что в тоталитарной стране. Там можно приказать быть едиными и будут едиными. А куда они денутся: если не будешь единым - будешь в тюрьме".

Социолог добавил, что Украине надо искать содержательные пути консолидации людей, "чтобы возвращать тех, кто выехал, законным способом".

Украинские беженцы за границей: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, за рубежом могут находиться до 30 миллионов украинцев, считает глава Министерства национального единства Алексей Чернышов. При этом он подчеркнул, что речь идет и о тех украинцах, которые выехали из страны еще до 2022 года. В Украине же сейчас, по его словам, живут 32 млн граждан.

Украина хочет вернуть до 10 миллионов беженцев из ЕС. Однако чоциолог из Центра Разумкова Ольга Пищулина заявила, что возвращение людей зависит от выполнения определенных условий, часть из которых сейчас невозможно осуществить. Это касается вопроса безопасности, поскольку война продолжается, звучат воздушные тревоги и существуют определенные риски.

Почти половина украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину даже после окончания войны против РФ, свидетельствуют результаты опроса Управления по вопросам интеграции и разнообразия. По словам исследовательницы Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований, среди приезжих увеличилось количество ребят в возрасте 16-17 лет.

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