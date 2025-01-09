Там сообщили запуске широкомасштабной политики, которая позволит вернуть украинцев на Родину.

В Украине, по разным оценкам, проживают около 32 млн украинцев, а за ее пределами их количество достигает 30 млн.

Об этом глава Министерства национального единства Алексей Чернышов сказал во время визита в Польшу, передает Укринформ. Он анонсировал, что возглавляемое им министерство начинает вводить широкую стратегию нацединства, идентичности и множественного гражданства, которая позволит вернуть украинскую нацию на Родину.

Он добавил, что, согласно разным оценкам, в Украине сейчас живут 32 млн граждан, а за пределами страны - от 25 до 30 млн. Он уточнил, что речь идет в том числе и о тех украинцах, которые выехали из страны еще до 2022 года.

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"Мы нация 60 миллионов украинцев. Это очень важный сигнал для всех и мы должны создать и предложить такие условия, чтобы украинцы возвращались домой, а те, кто остается за рубежом, продолжали не терять связь с Украиной и работать на ее благо и ее будущего", - высказал мнение министр.

Создание Министерства национального единства

В прошлом году президент Владимир Зеленский создал Министерства единства, в задачу которого вошло объединение украинцев за рубежом. В начале декабря прошлого года стало известно, что новое министерство возглавил Алексей Чернышов.

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