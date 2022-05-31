Весь секрет в источниках с рапой.

На Прикарпатье дефицита соли не боятся. Местные варят ее по рецепту предков. Весь секрет в источниках с рапой, о которых сейчас вспомнили жители окрестных поселков.

Как на Прикарпатье варят соль сообщается в новом сюжете ТСН.

В некоторых тамошних селах люди не переживают из-за цен на соль. Местные пользуются источниками с рапой. Такие колодцы проверяли на безопасность, рапу даже отдавали на экспертизы. Проверки показали, что ничего опасного в такой воде нет.

Такую соль крестьяне добывают веками. Этот процесс не сложный, надо только иметь физическую силу. Рапу набирают в кастрюлю, ставят ее на огонь. Когда вода закипает, соль начинает кристаллизоваться. Из пяти литров рапы можно получить килограмм соли. Воду постоянно надо помешивать, чтобы ничего не пригорало.

Некоторые крестьяне даже не тратят время на этот процесс. Они просто набирают рапу и поливают ею салаты, добавляют ее в супы и квасят на ней капусту. Говорят, получается очень вкусно.

Местные не боятся дефицита. Они говорят, что такие источники с рапой всегда полны и не пересыхают.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Евгений Клопотенко дал действенные советы украинцам и рассказал, чем заменить соль.

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