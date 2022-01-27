Тревожность – то самое чувство, которое не покидает в последние дни. А обращения к народу президента, премьера или министров в духе "не нужно волноваться", "не нагнетайте", "не стоит паниковать" имеют обратный эффект и еще сильнее распаляют те самые панические настроения. Кто-то уже придумал план, как, "в случае чего", мгновенно метнется в ближайший аэропорт и улетит первым попавшимся рейсом, куда глаза глядят, возможно даже – в один конец. Кто-то заправил полный бак и забронировал жилье хоть и в пределах страны, но подальше "на запад" – тоже в полной уверенности, что, "в случае чего", выехать, к примеру, из столицы сможет быстро и безболезненно, без традиционных пробок "дня освобождения Киева".

В некоторых случаях ни улететь, ни уехать, еще и быстро, вряд ли получится

Не хочу никого расстраивать (сама люблю строить планы и иметь в запасе не только "А" и "Б", а еще пару-тройку вариантов), но в некоторых случаях ни улететь, ни уехать – особенно со "скарбом" в виде маленьких детей, пожилых родителей и домашних любимцев – еще и быстро, вряд ли получится. И это при условии, если на момент "того самого случая" все здоровы и полны сил. Как раз мой вариант.

Как же преодолеть тревоги и подготовиться к этому самому "в случае чего", если у вас тоже так? Попробую поделиться некоторыми соображениями, основанными на опыте друзей, в свое время переживших оккупацию Донецка (и других городов на Донбассе) и со временем его покинувших, логике и здравом смысле.

Как я уже сказала – план. Где встречаемся/собираемся "в случае чего", как находимся, если потерялись, а связи нет (где оставляем записки) и так далее. По опыту Донбасса, электричество и связь пропадают время от времени, а не отсутствуют постоянно. Поэтому важно не растеряться конкретно в тот момент, когда связи не будет.

Далее – "тревожный чемоданчик". Его, похоже, не собирает разве ленивый. Но, если почитать, что многие из нас в него пытаются запаковать, то дотащить такой баул куда-либо будет достаточно проблематично. Некоторые такие чемоданы грозят не влезть даже в дверной проем. Это не значит, что он совсем бесполезен – сами по себе сборы всего "нужного", по словам психологов, успокаивают. Другой вопрос, что вы его не носите с собой каждый день, к примеру, на работу. А ведь тот самый момент "в случае чего" может произойти как раз тогда, когда вы будете без "тревожного чемоданчика" и вне дома. Как быть?

Сами по себе сборы всего "нужного", по словам психологов, успокаивают

У меня на этот случай два комплекта. Первый – сам по себе "тревожный чемоданчик" с вещами первой необходимости типа ксерокопий документов (не всех, дипломы вряд ли понадобятся, а вот, к примеру, свидетельство о рождении ребенка – вполне), запасной одежды для ребенка и, хотя бы, белья для взрослых, воды, средств гигиены, фонарика, батареек, мультитула, спичек, аптечки и так далее, еще с 2014 года собран и время от времени обновляется дома. Второй – документы, деньги, которых хватит на первое время, если они вообще понадобятся, та же бутылка воды и самые необходимые лекарства (в моем случае – обезболивающее и жаропонижающее) – всегда с собой.

Кстати, про аптечку, пожалуй, стоит написать отдельно. Тут советы специалистов тоже довольно просты. Первая категория медикаментов, которую стоит положить в "тревожный чемоданчик" – это лекарства, без которых вам не обойтись, если у вас, детей или пожилых родителей имеются какие-то специфические и/или хронические заболевания.

Вторая у меня собрана в стандартной автомобильной аптечке в том же 2014 году. В ней есть антисептические салфетки и антисептик-спрей, термометр, ножницы, пару пар медицинских перчаток, презервативы, дыхательный барьер, пластыри, противоожоговые повязки, эластичные (компрессионные) и обычные бинты (медики советуют добавить сюда еще адгезивные), гидрокортизоновая мазь, ибупрофен (можно парацетамол) в таблетках и в сиропе (для ребенка), антибиотик для местного применения (мазь) и несколько туристических термоодеял (в сложенном виде каждое размером с мобильный телефон, а по весу - легче). Возможно, этот список неполный, но на первое время вполне годится.

Как долго будет длиться это "первое время"? Прогнозировать не берусь. Могу только надеяться, что плюс-минус неделю. Если "окопаться" на это время в собственной квартире/доме, то и медикаментов, и стандартного домашнего запаса продуктов хватит. Да, да, каких-то сверх запасов круп, макарон или консервов делать не приходится, если дома есть кладовка с консервацией, мешочек сухариков, ящик грецких орехов и по плитке черного шоколада на день. В некоторых случаях на таких запасах можно протянуть гораздо больше недели. И, опять-таки, речь идет о ситуации, когда все члены семьи в здравии и полны сил.

Еще один успокаивающий момент – проверить, насколько рабочие убежища возле дома

Еще один успокаивающий момент – проверить, насколько рабочие убежища возле дома. Я знаю таких три, но надеюсь, что они не пригодятся.

Это не какое-то бравурное бесстрашие или что-то в таком роде. Просто на нас напали уже давно. И, если хотели бы бомбить условный Киев, то для этого за восемь лет уже могли придумать немало "поводов". А вот "качели" с кибератаками на критические объекты инфраструктуры, нагнетание паники "минированиями" в городах, далеких от линии фронта, "подпитка" этих городов "титушками", готовыми в любой момент устраивать погромы и грабежи под видом "акций протеста", бряцанье оружием у границ и реальная угроза эскалации – это все наша реальность. Глупо ее отрицать.

Татьяна Урбанская