Среднестатистический украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов в год.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали об опасных последствиях использования полиэтиленовых пакетов и дали украинцам несколько советов, которые смогут облегчить отказ от них в повседневной жизни.

Так, для бытовых нужд среднестатистический украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов в год. Об этом сообщают на официальной странице Минздрава в Facebook.

"Для полного разложения полиэтиленового пакетика требуется от 200 до 400 лет. Но и тогда он не является безопасным, ведь вместе с водой и продуктами питания в организм человека попадает микропластик и/или компоненты распада пластика, которые обладают токсическим действием, влияют на все системы организма", - рассказывают в ведомстве.

В частности, по данным Минздрава, в производстве полиэтилена используется чрезвычайно токсичный свинец. Продукты, лежащие в пакете, быстрее портятся, на них развивается плесень. При замораживании полиэтилена из него выделяются токсины. В ведомстве напомнили, что опасно также разогревать полуфабрикаты в упаковке, ведь под действием высокой температуры из пластика выделяется токсичный газ формальдегид.

Читайте такжеЗапрет на пластиковые пакеты коснется не всех: где все останется по-прежнему"Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет вызвало рост эндокринологических и онкологических заболеваний от химических веществ (эндокринных разрушителей), содержащихся в нем", - отметили в Минздраве.

Так, к основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада.

"Научные исследования выявили, что с действием этих веществ связаны увеличения количества врожденных дефектов, раннее половое созревание, бесплодие, проблемы репродуктивного здоровья, онкология, ожирение и неповеденческие нарушения", - предупреждают в Минздраве.

Кроме того, что последствия производства и потребления пластика приводят к негативному воздействию на окружающую среду, по данным ведомста, они еще способствуют обострению хронических заболеваний, возникновению сердечно-сосудистых и психических нарушений.

В Минздраве отмечают, что полностью отказаться от пластика в глобальных масштабах невозможно, но призывают максимально ограничить его использование в быту. В ведомстве советуют:

Избегайте использования пакетиков там, где можно обойтись без них, или всегда носите с собой многоразовые альтернативные пакеты из ткани.

Такие продукты, как крупы, макароны можно покупать на развес, взвешивать в мешочках из ткани, а хранить — в стеклянной посуде.

Пищевую пленку лучше заменить многоразовыми пластиковыми боксами.

Лучше отказаться от пластиковой одноразовой посуды, а стаканчики для кофе заменить на многоразовые

Напомним, сегодня Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Первый этап запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов в Украине стартовал 10 декабря.

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Автор: Екатерина Малюга