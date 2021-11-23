Мужчину обнаружили коммунальщики.

В Киеве бездомный обустроил себе жилье прямо в центре столицы - в опоре стеклянного моста на Владимирской горке.

Об этом сообщили в Муниципальной страже Киева на странице в Facebook.

Мужчину обнаружили коммунальщики. Мост от действий временного жителя не пострадал.

"Свое жилье в самом центре. Гражданин обустроил себе комнатку в опоре стеклянного моста на Владимирской горке. Его обнаружили сотрудники Муниципальной охраны. Поскольку коммунальная собственность не имела повреждений, муниципалы провели неизвестного за пределы парка", – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению пользователи возмутились, почему работники охраны не помогли мужчине найти себе жилье. Но в ответ в Муниципальной страже заверили, что дали бездомному контакт приюта.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, также известный как "мост Кличко", был открыт 25 мая 2019 года. Это металлический балочный мост длиной 216 метров, построенный в центральной части Киева, который соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка. Ранее он неоднократно страдал от действий вандалов.

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Автор: Виктория Гордиенко