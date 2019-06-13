«Мост Кличко» временно перекрыли для проведения техработ (фото, видео)

По словам городского головы, уже завтра днем мост будет ждать посетителей.

Новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве закрыли на один день для проведения технологических работ.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что уже "улегся" гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить городов, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем», - указал он.

По словам городского головы, уже завтра днем мост ждет посетителей.

Накануне сообщалось, что Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами средствами, выделенными на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, который не был принят в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода - почти 212 м, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальту. Стоимость строительства - 275 млн грн.

26 мая Кличко сообщил о поврежденное стекло на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что по мосту стреляли, заявил Кличко.

В тот же день мост закрыли. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту порчи стекла на мосту как умышленное повреждение имущества.