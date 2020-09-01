В Беларуси, говорит художник, против него сфабриковали уголовное дело по статье, связанной с порнографией.

Известный своими провокационными поступками белорусский художник Алексей Кузмич уехал в Украину после того, как его выпустили избитым из минского СИЗО.

Об этом Кузьмич сообщил в Instagram.

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"Я уехал из Беларуси. Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, однако так сложились обстоятельства», – написал он.

Кузьмич добавил, что правоохранители сфабриковали против него уголовное дело по статье, связанной с порнографией.

«Нахожусь сейчас почти дома – в братском Киеве. Слава Украине! Жыве Беларусь!",- подписал артист фото на фоне Киевского горсовета.

Кто такой Алексей Кузьмич

Наибольшую известность белорус получил после перформанса на избирательном участке 9 августа. Мужчина пришел голосовать за президента в плаще. А когда выходил из избирательной кабинки, снял с себя всю одежду и позировал с рисунком полового органа. В соцсети фото акции он дополнил своей издевательской молитвой за Лукашенко.

Кроме того, Кузьмича заметили и в первые дни протестов в центре столицы. Мужчина повторил свой перформанс, выбежав между ОМОН и демонстрантами. Силовики, в свою очередь, пытались попасть в голого художника из оружия, когда он возвращался к другим протестующим.

Вскоре мужчину задержали. Позже Кузьмич заявил, что в СИЗО его били и проиллюстрировал слова фото фиолетовых синяков на спине и ягодицах.

Также мужчина известен своим отношением к национальному искусству. Во время очередной художественной акции он назвал Национальный центр современных искусств Республики "совковой чебуречной", где "пиз*ец выдают за современное искусство".

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли согласия применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Николай Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова содействовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

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Автор: Яна Ставская