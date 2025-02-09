БОВП в вузах Украины начнется с 1 сентября 2025 года, программа будет состоять из теоретической и практической частей.

Базовую общевойсковую подготовку (БОВП) студентам высших учебных заведений будут преподавать люди с боевым опытом - ветераны и военнослужащие, которые отвечают требованиям по образованию, физической подготовке и знаниям украинского языка. Парней, которые откажутся проходить практическую часть подготовки или же не сдадут итоговый экзамен, могут отчислять из вузов. Об этом рассказала пресс-секретарь Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова в эфире Українське радіо.Рівне.

Напомним, БОВП в вузах Украины начнется с 1 сентября 2025 года. Программа будет состоять из теоретической и практической частей.

"Это будет обучение, где будут привлечены учебные центры, то есть тренировки будут на полигонах, в любом случае человек должен будет пройти. Безусловно, теорию будут проходить как мужчины, так и женщины, практику будут проходить уже, собственно, по желанию. Потому что в законе прописано, что женщина будет проходить практическую подготовку по желанию", - отметила Камеристова.

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По ее словам, в вузах будут преподавать тактику, домедицинскую помощь, основы военной дисциплины, психологическую подготовку, международное гуманитарное право:

"Основной акцент будет на практическом курсе, потому что одно дело знать, другое дело - уметь применять это все на практике. Мы готовим будущих воинов, то есть тех людей, которые при необходимости пополнят ряды Вооруженных сил".

Она уточнила, что на теоретические занятия выделят 90 академических часов, а на практические – 210. При этом студенты бакалавриата с полным общим средним образованием будут проходить БОВП со второго года обучения, студенты других образовательных уровней - с первого года обучения, то есть с 1 сентября 2025 года. Также перед началом практической части студенты должны пройти медицинский осмотр.

Камеристова напомнила, что отказ от прохождения практической части БОВП или же не сдача экзамена может стать основанием для отчисления из вуза для парней.

После завершения подготовки, студенты примут присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность, добавила пресс-секретарь.

БОВП для студентов в Украине - что сообщалось

Напомним, заместитель министра обороны Сергей Мельник заявил, что в Украине студентов, которые не сдадут экзамен по БОВП или откажутся от принятия присяги, будут отчислять из вузов:

"Хочу подчеркнуть, что она (БОВП - УНИАН) является обязательной абсолютно для всех. И если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу - они не смогут в будущем продолжать обучение в высших учебных заведениях".

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