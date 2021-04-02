Обманутые люди требовали завершить строительство жилых комплексов, в которые они вложили деньги, но до сих пор не получили жилья.

Инвесторы банка «Аркада» вышли на очередную акцию протеста в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу, 2 апреля, на «Мегамитинге в правительственном квартале» протестующие требовали возобновить и завершить строительство жилых комплексов, которые в свое время строились банком «Аркада».

Участники акции хотят, чтобы это строительство длилось не более трех лет, а с них не требовали никаких дополнительных доплат за квартиры, в которые они уже инвестировали свои средства.

Несколько десятков протестующих пришли также к Офису президента, а около 20 участников акции наведались к зданию МВД. Они требовали, чтобы к ним вышел представитель министерства.

Накануне организаторы митинга сообщали, что стремятся побудить высшее руководство государства публично подписать Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

«Скоро исполнится год масштабного протеста инвесторов банка "Аркада". Наш протест продолжается в палаточном городке в центре столицы более 310 суток. Мы регулярно проводим мегамитинги, чтобы обратить внимание чиновников на остановленное в 2018 году строительство квартир в трех ЖК: "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах". Сегодня строительство не восстановлено и мы продолжаем слышать только обещания. Поэтому мы вынуждены выйти на очередной масштабный митинг», – заявили активисты.

Проблемы с банком «Аркада»

В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных. Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа начал процедуру вывода банка с рынка.

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тыс. инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших превышает 30 тыс.

Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка «Аркада» началась 29 мая 2020 года.

В августе мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что предприятие «Киевгорстрой» проведет аудит по достройке жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах».

22 декабря по делу о присвоении президентом банка «Аркада» 50 млн грн сообщено о подозрении трем лицам - владельцу и руководителям коммерческих предприятий.

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Автор: Дмитрий Хилюк