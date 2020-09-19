Депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко поделилась информацией о состоянии здоровья жестоко избитого экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Об этом она написала в Facebook.
"Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна», – пересказала Геращенко слова врачей.
Владимир Балух в больнице Киева уже 12 дней. Все время медики отчитывались о его стабильно тяжелом состоянии.
Читайте такжеВ Киеве состоялась акция памяти Гонгадзе и других убитых украинских журналистов (фоторепортаж)
Избиение Балуха: что известно
- Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли в столичном Гидропарке со сломанной рукой и ключицей. У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову.
- 11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента - стабильно тяжелое. Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.
- Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
- Вечером 18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в нападении.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram