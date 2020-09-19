Балуха готовят к выходу из медикаментозной комы – депутат

Владимир Балух в больнице Киева уже 12 дней. Все время медики отчитывались о его стабильно тяжелом состоянии.

Депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко поделилась информацией о состоянии здоровья жестоко избитого экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Об этом она написала в Facebook. "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна», – пересказала Геращенко слова врачей. Владимир Балух в больнице Киева уже 12 дней. Все время медики отчитывались о его стабильно тяжелом состоянии. Читайте такжеВ Киеве состоялась акция памяти Гонгадзе и других убитых украинских журналистов (фоторепортаж) Избиение Балуха: что известно Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли в столичном Гидропарке со сломанной рукой и ключицей. У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову.

11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента - стабильно тяжелое. Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

Вечером 18 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в нападении. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Яна Ставская

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