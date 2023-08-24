Лауреат награды "Национальная легенда Украины" Тарас Петриненко рассказал, что сейчас к нему уделяют больше внимания, чем раньше во время его активной творческой деятельности.

Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко, которому президент Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины", рассказал о своей жизни сегодня. В настоящее время он не работает над альбомом, но имеет наработки, которые еще не представил.

"Моя судьба почему - то сложилась так, что то, что я писал - оно далеко не всегда находило свой путь к слушателю, и причем, это не естественно, но меня просто пару десятилетий придерживали от эфиров. Эфиры были от меня отделены, а я от них. Итак, писать, и чтобы оно нигде не получилось, как-то оно не очень... Это мертворожденные дети. Но сейчас видите, я уже немножко старшим стал, и сейчас обо мне вспоминают все время: где-то туда давайте пойте, давайте концерты. Я даю, но где вы были, когда я был в более активном возрасте? Немножко это такая досада. Но ничего, двигаемся дальше", - рассказал Петриненко в комментарии корреспонденту УНИАН после вручения ему президентом Украины Владимиром Зеленским награды "Национальная легенда Украины".

В то же время, народный артист отметил, что сейчас не работает над записью новой пластинки.

"Сказать, чтобы я работал над каким - то альбомом, такого сейчас нет по понятным причинам", - сказал Петриненко.

Он отметил, что некоторые из его музыкантов сейчас воюют на фронте.

"А план как всегда, в черновиках что - то есть, что я надеюсь со временем, выльется в какие-то новые произведения", - отметил лауреат награды "национальная легенда Украины".

Также певец сообщил, что у него есть музыкальные доработки, которые он никогда не презентовал широкой публике, и которые стоит доработать.

"Есть и такое. Черновики у меня тянутся чуть ли не со школьной скамьи, когда я записывал какие - то моменты, которые потом или забраковывал вообще, или это превращалось в песни, или они ждут своего часа", - отметил Петриненко.

При этом, некоторую современную украинскую молодежную музыку он не считает полноценной музыкой.

"Это и не совсем музыка. На мой взгляд. Это какой-то фоновый звуковой ряд...", - убежден артист.

Награда "Национальная легенда Украины" - что известно

Супруги Зеленские в День Государственного Флага Украины вручили выдающимся украинцам награду "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов-украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Его песня "Украина" стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства.

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