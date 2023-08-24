Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко, которому президент Владимир Зеленский вручил награду "Национальная легенда Украины", рассказал о своей жизни сегодня. В настоящее время он не работает над альбомом, но имеет наработки, которые еще не представил.
"Моя судьба почему - то сложилась так, что то, что я писал - оно далеко не всегда находило свой путь к слушателю, и причем, это не естественно, но меня просто пару десятилетий придерживали от эфиров. Эфиры были от меня отделены, а я от них. Итак, писать, и чтобы оно нигде не получилось, как-то оно не очень... Это мертворожденные дети. Но сейчас видите, я уже немножко старшим стал, и сейчас обо мне вспоминают все время: где-то туда давайте пойте, давайте концерты. Я даю, но где вы были, когда я был в более активном возрасте? Немножко это такая досада. Но ничего, двигаемся дальше", - рассказал Петриненко в комментарии корреспонденту УНИАН после вручения ему президентом Украины Владимиром Зеленским награды "Национальная легенда Украины".
В то же время, народный артист отметил, что сейчас не работает над записью новой пластинки.
"Сказать, чтобы я работал над каким - то альбомом, такого сейчас нет по понятным причинам", - сказал Петриненко.
Он отметил, что некоторые из его музыкантов сейчас воюют на фронте.
"А план как всегда, в черновиках что - то есть, что я надеюсь со временем, выльется в какие-то новые произведения", - отметил лауреат награды "национальная легенда Украины".
Также певец сообщил, что у него есть музыкальные доработки, которые он никогда не презентовал широкой публике, и которые стоит доработать.
"Есть и такое. Черновики у меня тянутся чуть ли не со школьной скамьи, когда я записывал какие - то моменты, которые потом или забраковывал вообще, или это превращалось в песни, или они ждут своего часа", - отметил Петриненко.
При этом, некоторую современную украинскую молодежную музыку он не считает полноценной музыкой.
"Это и не совсем музыка. На мой взгляд. Это какой-то фоновый звуковой ряд...", - убежден артист.
Награда "Национальная легенда Украины" - что известно
Супруги Зеленские в День Государственного Флага Украины вручили выдающимся украинцам награду "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов-украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Его песня "Украина" стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства.