По словам Грибова, захватчики прибегали как к психологическим, так и физическим пыткам.

Украинский пограничник Роман Грибов с острова Змеиный - автор знаменитой фразы "русский военный корабль, иди на х*й" - вернулся из плена русских оккупантов.

В комментарии 24 каналу украинский герой Роман Грибов рассказал, что не помнит, в какой именно момент он ее произнес. По его словам, в это время было много суеты, ведь "никто не ожидал, что это будет настолько жестоко".

Пограничник отметил, что тогда оккупанты не знали, кто автор этой фразы, и это, по его мнению, спасло ему жизнь.

"Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной не хорошо обращались бы в таком случае. Домой я не вернулся бы", - рассказал Грибов.

Хотя у рашистов и так было не слишком хорошее отношение к военнопленным украинцам: их трижды переводили с одного места на другое. По словам Грибова, захватчики прибегали как к психологическим, так и физическим пыткам.

"Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зэков, давили морально. Относились ко всем одинаково, им было безразлично, кто перед ними – военный, женщина, священник", – рассказал пограничник.

Кроме того, их убеждали, что армия РФ уже захватила Киев, поэтому им некуда возвращаться.

Только через месяц после захвата в плен - 24 марта - Романа Грибова и других пограничников обменяли. Об обмене защитники не знали до последнего. И кое-кто считал, что их везут на расстрел: им связали руки, на шею накинули петли, а их самих забросили в автомобиль, сверху бросив еще и вещи.

О своей славе Грибов, пока находился в плену, и не догадывался.

"От человека, который занимался обменом, я услышал: "Вы знаете, что вы автор легендарной фразы?" Сначала не понял, о чем это. Уже когда подъезжал ближе к дому, понял. Честно говоря, как-то неловко было. Я простой человек, а здесь так много внимания. Эта фраза поднимает народу настроение, поэтому мама поняла и поддержала. Конечно, это не очень хорошо, ведь там есть ненормативная лексика, но я взрослый и поэтому можно так выражаться", – рассказал пограничник.

Захват украинцев на острове Змеином: как это было

Как сообщал УНИАН, 24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный правильный ответ – сдаваться никто не будет.

В этот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время артиллерийского удара по острову Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

25 февраля Украинская сторона провела переговоры об эвакуации тел, и в тот же день на остров было направлено судно "Сапфир". На борту был экипаж и священнослужитель Одесской епархии ПЦУ протоиерей Василий Вирозуб для выполнения этой миссии.

27 февраля в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ сообщили, что группа кораблей ВМС РФ захватила украинское спасательное судно "Сапфир", которое отправилось на остров Змеиный с гуманитарной миссией.

28 февраля в Генштабе заявили, что украинские пехотинцы и пограничники, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный, живы.

24 марта по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "сапфир" и 10 военных.

Пограничник Роман Грибов - автор легендарной фразы в адрес русского корабля - вернулся из плена и находится дома в Черкасской области. Его наградили отличием "За заслуги перед Черкасщиной".

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