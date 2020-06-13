Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" со сбитого МАУ

Во Франции ранее заявляли, что официально не получали запрос и продолжали переговоры о своем возможном участии.

Иран попросил французское агентство по расследованию событий BEA расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на комментарий иранского посла Фархада Парвареша журналистам.

«Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещение BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать», - сказал он.

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Во Франции ранее заявляли, что официально не получали запрос и продолжали переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о своем возможном участии.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев.

Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

7 июня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета «Международных авиалиний Украины.

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