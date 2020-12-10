Правительство должно принять неотложные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории Чернобыльской зоны.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности, лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по усовершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего выявления пожаров и тому подобное.

Кроме того, правительство должно проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан, а также обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.

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Также должна быть актуализирована общегосударственная целевая экологическая программа обращения с радиоактивными отходами и общегосударственная программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Среди прочего, Кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, чествованию подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

План, в частности, должен предусматривать проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий, а также широкое освещение таких мероприятий.

Отмечается, что необходима и проработка вопроса проведения в Украине международной конференции, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

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Автор: Таня Поляковская