Несмотря на все сложности 2020 года, уровень доверия украинских граждан к Национальной полиции остался крайне высоким, на уровне 40,8%, что является наивысшей оценкой работы правоохранителей.

Об этом во время брифинга 11 февраля заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Трансляция выступления велась на официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Чиновник отметил, что выводы были сделаны на основе результатов опроса 15 тысяч человек в 24 областях.

В то же время Аваков подчеркнул, что 2020 год запомнился всем такими потрясениями, как мировая пандемия коронавируса, разрушительные паводки и масштабные лесные пожары. На все эти вызовы, несмотря на наличие основной работы, пришлось реагировать работникам системы МВД.

«Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекается более 23 000 полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 000 сотрудников заболели коронавирусом. К сожалению, есть и те, кто не смог преодолеть эту болезнь», – сказал Аваков.

Поэтому, особенно важно, что даже в условиях таких испытаний доверие граждан к правоохранителям осталось на высоком уровне.

Аваков также назвал три ключевых направления, на которых в 2021 году сосредоточится МВД. Это развитие санавиации, осовременивание гидрометеорологической службы и продвижение масштабных проектов по безопасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН