Боец напомнил, что Путин не отказался от своей первоначальной цели – уничтожить Украину.

Украина находится на пороге нового этапа противостояния с российским агрессором, признаком чего является мощная кибератака на "Киевстар". Такое мнение высказал известный украинский военнослужащий, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

"Хакерские атаки на банковские учреждения и сети связи даже до самого утомленного от войны должны донести простую истину – мы на пороге нового этапа противостояния, и легче он точно не будет. Не будет никакого мира и отдыха", – написал Жорин в своем Телеграм.

Он отметил, что сегодня западные партнеры демонстрируют проявления слабости, а украинское общество – признаки разобщенности.

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"Неплохие условия для наших врагов. Путин, в отличие от вчерашних "готовых бороться до конца", не изменил своих планов по уничтожению нашей страны", – подчеркнул боец.

Кибератака на Киевстар

Как писал УНИАН, сегодня один из двух крупнейших в Украине операторов сотовой связи, "Киевстар", подвергся мощной кибератаке. Из-за этого была нарушена работа части оборудования в ряде регионов Украины. В компании "Киевстар" заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы.

Из-за сбоя в работе сетей сотовой связи начались проблемы в работе банкоматов и терминалов "ПриватБанка", поскольку часть из них держат связь с центральными серверами именно через "Киевстар". Также распространяются сообщения о невозможности оплатить проезд в метро и покупки в магазинах.

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