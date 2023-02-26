Бывший советник Офиса президента пояснил, что своими мирными предложениями Китай невольно раскрыл свою главную слабость.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что общий баланс китайского "мирного плана" о завершении российско-украинской войны на 50/45 составлен в пользу Украины.

В своем совместном эфире с российским блогером Марком Фейгиным он подчеркнул, что предложения со стороны Китая не нужно трактовать, как конкретный "мирный план" по завершению войны в Украине - это просто китайская позиция. По его словам, сейчас Си Цзиньпинь пытается перенять роль турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана и стать новым "посредником" в переговорах между Украиной и Россией.

"Китай понимает, что войну нужно заканчивать, потому что она не имеет перспективы. Они, скорее всего, поняли, что выжить ничему не удастся", - отметил Арестович.

Также он оценил, что общий баланс этого документа на 50/45 составлен в пользу Украины и выделил три главные позиции, по которым Китай фактически "предал" российского диктатора Владимира Путина.

"Общий баланс этого документа 50/45 в нашу пользу. Первое, Китай исходит из принципа территориальной целостности Украины, включая Крым, он не признал аннексию Крыма, о Донбассе и нечего говорить, а Запорожская и Херсонская области - даже не обсуждаются. То есть для Китая Украина - это Украина, признанная в границах 1991 года. Второе, там не двусмысленно указано осуждение не то, что применения, даже ядерной риторики. Для нас и для мира - это является важным фактором, потому что если западный мир Россия еще может по шантажировать, то Китай является для РФ важным экономическим партнером", - заявил Арестович.

Также он подчеркнул, что Китай в рамках своего "мирного плана" невольно раскрыл свою главную слабость, которая заключается в экономической зависимости от партнерства с Западом.

"Третье - это то, что китайцы показали свое самое уязвимое место, когда призвали не использовать односторонние санкции и экономику в качестве оружия воздействия. Мы понимаем, да, что китайская экономика - это перевернутая пирамида с очень сложной структурой и большим внутренним долгом. Их экономика на 85% зависит от экспорта - любые санкции для Китая смертельны. Они не хотят под них попасть", - сказал он.

Также Арестович пояснил, что главным пунктом плана, на который не может согласиться Украина, является призыв немедленно прекратить огонь и вступить в прямые переговоры с РФ.

"Мы не можем им позволить оставаться на нашей территории. Они убивают и пытают наших людей каждый день. И если согласиться на прекращение огня, это буде означать, что россияне будут делать это безнаказанно каждый день. Они не будут воевать на фронте, а займутся издевательством над местным населением: грабежом, пытками, и так далее", - сказал Арестович.

В Украине не оценили "мирный план" со стороны КНР

Отметим, что власти Украины отнеслись с осторожностью и долей критики к мирным инициативам со стороны Китая, которые появились на сайте китайского МИД в пятницу, 24 февраля.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не воспринимает китайские предложения, как конкретный план. По его словам, вопрос заключается в том, что конкретно стоит за мирной китайской риторикой.

В Офисе президента к предложениям КНР отнеслись более жестко. Советник главы ведомства Михаил Подоляк расшифровал план Китая, как стремление поставить Украину и украинский народ на колени.

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