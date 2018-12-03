Крымскотатарские активисты приехали к московскому СИЗО, где держат в плену украинских моряков

Активисты привезли украинским морякам вещи и продукты.

Крымскотатарские активисты привезли в СИЗО в Москве передачи, собранные для захваченных российскими военными у Керченского пролива и незаконно удерживаемых украинских моряков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова на своей странице в Facebook.

По его словам, активисты привезли вещи и продукты в следственный изолятор №2 «Лефортово» в Москве, в котором незаконно удерживают украинских моряков.

"Мы с друзьями взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи: вещи и продукты. И с помощью наших друзей здесь в Москве передать им в руки, чтобы они чувствовали себя нормально", - отметил Джелялов.

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«Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И при помощи наших друзей здесь в Москве передать им (украинским морякам – ред.) в руки, чтобы они, находясь в том столь невеселом месте, чувствовали себя нормально», – прокомментировал активист.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру ”Яны Капу” и двум катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль ”Дон” протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым ”судом” в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы ”Лефортово” и ”Матросская тишина”.