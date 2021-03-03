Анна Ризниченко: Профессия - выбор образа жизни. Объясняйте это детям

Специалист по профориентации, психолог Анна Ризниченко рассказала УНИАН, как подросткам определить свои сильные стороны и выбрать профессию, а родителям – не наделать ошибок, стремясь помочь ребенку в этом выборе.

Назовите главные ошибки родителей, которые стремятся помочь ребенку с выбором профессии.

Начнем с того, что родители всегда хотят лучшего для ребенка. Поэтому, читая дальше текст, постарайтесь отнестись к себе с понимаем и пересмотреть текущую ситуацию, при надобности.

Не стоит отправлять детей учиться туда, куда мы хотели попасть сами. Отправлять в самые перспективные направления, не спрашивая о желаниях ребенка. Предлагать выбор без выбора: «Идешь учиться сюда или никуда». Принимать решение вместо подростка, все эти: «Нам нужно определиться, куда поступать». Нет, не нам. Определиться нужно подростку.

Перегружать занятиями с репетиторами при подготовке к ВНО. У ребят 10-11 класса часто нет времени, простите, в потолок плюнуть. Когда им о будущем думать?

Есть ли смысл родителям спрашивать чадо: «Кем станешь?» Учитывая, что много людей работают не по специальности.

Родители волнуются и в любом случае будут спрашивать. Но советую не просить ребенка четко назвать будущую профессию, а лучше обсуждать интересную для него сферу в широком смысле.

Например, ребенок хотел бы писать программы. Отлично. Какой это будет язык и специфика – определится по ходу. Профессии в том же цифровом маркетинге и технологиях меняются быстро.

О четкой направленности есть смысл говорить, только если ребенок задумывается о профессии в более устойчивой сфере. Хочет стать юристом или врачом.

Допустим, у ребенка нет интереса к какой-то сфере, не может ничего для себя выбрать. Какие навыки ему стоит развивать, чтобы в будущем не остаться без работы?

Подросткам бывает сложно сделать выбор из-за неумения выбирать. Чтобы этой проблемы не было, родителям стоит учить детей делать выбор: «Будешь зеленый чай или черный? Чай или сок?».

Также важно поддерживать ребенка в его экспериментах. Например, у него «прорезался» интерес к ресторанному бизнесу, а ваш друг работает в ресторане. Предложите сыну или дочери пару дней посмотреть на эту «кухню» изнутри. Сходить в ресторан, «в углу посидеть», с шеф-поваром поговорить.

Что касается навыков, то Всемирный экономический форум озвучил топ-десять необходимых человеку «мягких навыков», чтобы быть успешным в будущем. Мы точно можем и должны развивать аналитическое мышление, навык активного обучения, умение решать сложные задачи, креативность, лидерство, умение работать в стрессовых ситуациях, аргументировать и формулировать мысли.

А если ребенок приходит к родителю со словами: «Знаю, кем хочу стать», - но называет профессию, которую мама и папа не понимают? Более того, по мнению родителя, эта профессия не имеет будущего?

Это частая ситуация. У меня на консультации была семья медиков, у которых сын хотел пойти учиться на бизнес-аналитику. Мама не понимала, что это значит.

Для начала, родителям стоит почитать и самостоятельно разобраться, что это за профессия и почему привлекла ребенка. Вдруг родительские страхи перевешивают реальную ситуацию. Также нужно как можно раньше передавать ответственность подростку за вопрос его дальнейшего обучения после школы, его будущее. Объяснять, что его выбор – его ответственность.

Может быть, рисую идеальную картину, но не встречала ребят, мечтающих стать специалистом в профессии, которая бы уже исчезала. Например, библиотекарем (с темпами автоматизации профессия исчезнет, как и ряд других). Наоборот, иногда основной критерий выбора профессии — это перспективность.

Выбирающие «перспективное» вместо «своего» потом часто задаются вопросом: «Куда я двигаюсь?».

Пожалуй, девяносто процентов задаются.

Существует понятие «первого карьерного этапа». Допустим, человек пошел в профессию, которую от него ожидала семья. Но потом, выполнив ожидания, задает себе вопрос: «Чего хочу от жизни?». У кого-то конец этого первого этапа может произойти еще во время учебы. Студентам, которые поняли «это - не мое», всегда рекомендую менять направление.

Бывает, что люди задаются этим вопросом на самом пике карьеры, реализовав проекты, заработав деньги. Или намного позже, в 50-60 лет. Даже в 90 лет можно понять, что проработал жизнь в нелюбимой сфере. Здесь отмечу, что взрослым людям не нужно спешить кардинально менять профессию. Деньги, опыт, стаж появились не на пустом месте. Вы же почему-то работали в данном направлении? Что-то ведь получалось? Возможно, вам достаточно поменять формат работы или перейти в смежную сферу. Не спешите. А то сейчас профессионалам свойственно хотеть диаметрально противоположного. Например, человек работал юристом, а сейчас хочет в Тибете медитацию преподавать (улыбается).

Имеет ли смысл подросткам проходить профориентационные тесты, читать книги о выборе профессии?

Конечно, если самому подростку интересно. Если же это мама с папой в один голос говорят: «Сначала читаешь книгу, а потом делаешь этот тест», - подросток уйдет в протест. Результаты теста, пройденного «сквозь сцепленные зубы», будут не эффективными.

Замечу, что обычно от профориентации ждут четкой диагностики. Мол, всевидящая распределяющая шляпа в лице теста, психолога, коуча, специалиста по профориентации скажет: «Иди в «Гриффиндор», потом тебе работать в Министерстве магии». Так не работает. Выбор нужно делать самостоятельно.

Обычно профориентация состоит из основных пяти этапов. Информационный (позволяет подростку узнать о возможностях, которые предлагает мир и рынок труда). Диагностика. Умение анализировать информацию и принимать решение. Повышение осознанности. И пятое — это поддержка или помощь.

Обращаю внимание родителей: большинство доступных в интернете платных и бесплатных тестов не валидны и не сертифицированы в Украине. Например, мы с коллегами как-то анализировали тест еще 1960 года! По результатам такого теста вашему ребенку предложат работать еще на пишущей машинке.

Поэтому, планируя проходить профориентационный тест, узнайте о его сертификации Министерством образования или другим госорганом Украины.

Где искать сертифицированные?

Я работаю с тестом Magellano, он точно сертифицирован в Украине. Для начала проходишь тестирование онлайн, а потом, при встрече с психологом, разбираешь результаты.

А самостоятельно можно разобрать?

Есть проекты, которые предлагают пройти тест без последующей консультации. Но на самом деле, в каждом тесте обычно есть показатели, которые родители или школьники самостоятельно не проинтерпретируют. Нужно знать нюансы тестирования.

В каком классе уместно проходить профориентационный тест?

С десятого класса. Знаю, что некоторые родители стремятся проделать профориентационный тест ребенку в шесть-девять лет. Но детям младшего возраста они не нужны. Важно поддерживать интересы ребенка и развивать его умение делать выбор. Тогда в 10 классе никакие тесты делать не придется.

Еще часто происходит так: если у ребенка «двойка» по математике, ему возьмут репетитора. Но никто не думает взять репетитора по музыке, а у ребенка по этому предмету «пять». Очень призываю родителей поддерживать и развивать у детей то, что у них хорошо получается. Помимо важных математики или английского.

Как определить сильные стороны для будущей профессии, если у ребенка хорошие оценки и по математике, и по музыке? Ведь «хорошая оценка» - еще не повод пойти в профессию. Хорошее школьное сочинение – не повод стать журналистом.

Нужно понимать для себя и объяснять детям, что любая профессия — выбор образа жизни и самореализация. Важно понимание, из чего состоит рабочая рутина, основные повторяющиеся изо дня в день задачи. Когда понимаю, что профессия журналиста шире, чем просто писать тексты - у меня более трезвый взгляд на выбор профессии.

Родителям при выборе профессионального направления ребенка в первую очередь важно определять его интересы. У ребенка может быть хорошо и с математикой, и с физикой, и с языками, но интереснее всего для него - биология. Здесь ребенок не просто хорошо учится, а может часами смотреть видео, пойти на курсы.

Да, сильные стороны — это не только про оценки. В том числе то, что у ребенка получается делать легко. Кто-то легко пишет тексты, кто-то - может замечательно посчитать, а кто-то - фотошопить. Признак сильной стороны, когда, делая что-то, человек говорит: «Но это же легко, а что, не все так могут?»

Как быть, если подросток ошибся с выбором профессии? Через УНИАН можете обратиться к родителям, которые так оценивают выбор своих детей.

Если ваш сын или дочь ошиблись с выбором специальности, мир от этого не остановится. Еще никто не умер от того, что поменял университет или сделал перерыв в учебе, пошел работать. Помните, что по многим специальностям можно получить образование в частном порядке, добрать курсами. Да, хирургом на курсах не стать. А хорошим SMM-специалистом - вполне.

В процессе получения высшего образования советую обращать внимание на хорошее окружение. Ведь обучение только сформирует нужную для специальности логику, но основные практические знания получаешь сам.

Ирина Петренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter