Анна Ризниченко: Профессия - выбор образа жизни. Объясняйте это детям
Специалист по профориентации, психолог Анна Ризниченко рассказала УНИАН, как подросткам определить свои сильные стороны и выбрать профессию, а родителям – не наделать ошибок, стремясь помочь ребенку в этом выборе.
Назовите главные ошибки родителей, которые стремятся помочь ребенку с выбором профессии.
Начнем с того, что родители всегда хотят лучшего для ребенка. Поэтому, читая дальше текст, постарайтесь отнестись к себе с понимаем и пересмотреть текущую ситуацию, при надобности.
Не стоит отправлять детей учиться туда, куда мы хотели попасть сами. Отправлять в самые перспективные направления, не спрашивая о желаниях ребенка. Предлагать выбор без выбора: «Идешь учиться сюда или никуда». Принимать решение вместо подростка, все эти: «Нам нужно определиться, куда поступать». Нет, не нам. Определиться нужно подростку.
Перегружать занятиями с репетиторами при подготовке к ВНО. У ребят 10-11 класса часто нет времени, простите, в потолок плюнуть. Когда им о будущем думать?
Есть ли смысл родителям спрашивать чадо: «Кем станешь?» Учитывая, что много людей работают не по специальности.
Родители волнуются и в любом случае будут спрашивать. Но советую не просить ребенка четко назвать будущую профессию, а лучше обсуждать интересную для него сферу в широком смысле.
Например, ребенок хотел бы писать программы. Отлично. Какой это будет язык и специфика – определится по ходу. Профессии в том же цифровом маркетинге и технологиях меняются быстро.
О четкой направленности есть смысл говорить, только если ребенок задумывается о профессии в более устойчивой сфере. Хочет стать юристом или врачом.
Допустим, у ребенка нет интереса к какой-то сфере, не может ничего для себя выбрать. Какие навыки ему стоит развивать, чтобы в будущем не остаться без работы?
Подросткам бывает сложно сделать выбор из-за неумения выбирать. Чтобы этой проблемы не было, родителям стоит учить детей делать выбор: «Будешь зеленый чай или черный? Чай или сок?».
Также важно поддерживать ребенка в его экспериментах. Например, у него «прорезался» интерес к ресторанному бизнесу, а ваш друг работает в ресторане. Предложите сыну или дочери пару дней посмотреть на эту «кухню» изнутри. Сходить в ресторан, «в углу посидеть», с шеф-поваром поговорить.
Что касается навыков, то Всемирный экономический форум озвучил топ-десять необходимых человеку «мягких навыков», чтобы быть успешным в будущем. Мы точно можем и должны развивать аналитическое мышление, навык активного обучения, умение решать сложные задачи, креативность, лидерство, умение работать в стрессовых ситуациях, аргументировать и формулировать мысли.
А если ребенок приходит к родителю со словами: «Знаю, кем хочу стать», - но называет профессию, которую мама и папа не понимают? Более того, по мнению родителя, эта профессия не имеет будущего?
Это частая ситуация. У меня на консультации была семья медиков, у которых сын хотел пойти учиться на бизнес-аналитику. Мама не понимала, что это значит.
Для начала, родителям стоит почитать и самостоятельно разобраться, что это за профессия и почему привлекла ребенка. Вдруг родительские страхи перевешивают реальную ситуацию. Также нужно как можно раньше передавать ответственность подростку за вопрос его дальнейшего обучения после школы, его будущее. Объяснять, что его выбор – его ответственность.
Может быть, рисую идеальную картину, но не встречала ребят, мечтающих стать специалистом в профессии, которая бы уже исчезала. Например, библиотекарем (с темпами автоматизации профессия исчезнет, как и ряд других). Наоборот, иногда основной критерий выбора профессии — это перспективность.
Выбирающие «перспективное» вместо «своего» потом часто задаются вопросом: «Куда я двигаюсь?».
Пожалуй, девяносто процентов задаются.
Существует понятие «первого карьерного этапа». Допустим, человек пошел в профессию, которую от него ожидала семья. Но потом, выполнив ожидания, задает себе вопрос: «Чего хочу от жизни?». У кого-то конец этого первого этапа может произойти еще во время учебы. Студентам, которые поняли «это - не мое», всегда рекомендую менять направление.
Бывает, что люди задаются этим вопросом на самом пике карьеры, реализовав проекты, заработав деньги. Или намного позже, в 50-60 лет. Даже в 90 лет можно понять, что проработал жизнь в нелюбимой сфере. Здесь отмечу, что взрослым людям не нужно спешить кардинально менять профессию. Деньги, опыт, стаж появились не на пустом месте. Вы же почему-то работали в данном направлении? Что-то ведь получалось? Возможно, вам достаточно поменять формат работы или перейти в смежную сферу. Не спешите. А то сейчас профессионалам свойственно хотеть диаметрально противоположного. Например, человек работал юристом, а сейчас хочет в Тибете медитацию преподавать (улыбается).
Имеет ли смысл подросткам проходить профориентационные тесты, читать книги о выборе профессии?
Конечно, если самому подростку интересно. Если же это мама с папой в один голос говорят: «Сначала читаешь книгу, а потом делаешь этот тест», - подросток уйдет в протест. Результаты теста, пройденного «сквозь сцепленные зубы», будут не эффективными.
Замечу, что обычно от профориентации ждут четкой диагностики. Мол, всевидящая распределяющая шляпа в лице теста, психолога, коуча, специалиста по профориентации скажет: «Иди в «Гриффиндор», потом тебе работать в Министерстве магии». Так не работает. Выбор нужно делать самостоятельно.
Обычно профориентация состоит из основных пяти этапов. Информационный (позволяет подростку узнать о возможностях, которые предлагает мир и рынок труда). Диагностика. Умение анализировать информацию и принимать решение. Повышение осознанности. И пятое — это поддержка или помощь.
Обращаю внимание родителей: большинство доступных в интернете платных и бесплатных тестов не валидны и не сертифицированы в Украине. Например, мы с коллегами как-то анализировали тест еще 1960 года! По результатам такого теста вашему ребенку предложат работать еще на пишущей машинке.
Поэтому, планируя проходить профориентационный тест, узнайте о его сертификации Министерством образования или другим госорганом Украины.
Где искать сертифицированные?
Я работаю с тестом Magellano, он точно сертифицирован в Украине. Для начала проходишь тестирование онлайн, а потом, при встрече с психологом, разбираешь результаты.
А самостоятельно можно разобрать?
Есть проекты, которые предлагают пройти тест без последующей консультации. Но на самом деле, в каждом тесте обычно есть показатели, которые родители или школьники самостоятельно не проинтерпретируют. Нужно знать нюансы тестирования.
В каком классе уместно проходить профориентационный тест?
С десятого класса. Знаю, что некоторые родители стремятся проделать профориентационный тест ребенку в шесть-девять лет. Но детям младшего возраста они не нужны. Важно поддерживать интересы ребенка и развивать его умение делать выбор. Тогда в 10 классе никакие тесты делать не придется.
Еще часто происходит так: если у ребенка «двойка» по математике, ему возьмут репетитора. Но никто не думает взять репетитора по музыке, а у ребенка по этому предмету «пять». Очень призываю родителей поддерживать и развивать у детей то, что у них хорошо получается. Помимо важных математики или английского.
Как определить сильные стороны для будущей профессии, если у ребенка хорошие оценки и по математике, и по музыке? Ведь «хорошая оценка» - еще не повод пойти в профессию. Хорошее школьное сочинение – не повод стать журналистом.
Нужно понимать для себя и объяснять детям, что любая профессия — выбор образа жизни и самореализация. Важно понимание, из чего состоит рабочая рутина, основные повторяющиеся изо дня в день задачи. Когда понимаю, что профессия журналиста шире, чем просто писать тексты - у меня более трезвый взгляд на выбор профессии.
Родителям при выборе профессионального направления ребенка в первую очередь важно определять его интересы. У ребенка может быть хорошо и с математикой, и с физикой, и с языками, но интереснее всего для него - биология. Здесь ребенок не просто хорошо учится, а может часами смотреть видео, пойти на курсы.
Да, сильные стороны — это не только про оценки. В том числе то, что у ребенка получается делать легко. Кто-то легко пишет тексты, кто-то - может замечательно посчитать, а кто-то - фотошопить. Признак сильной стороны, когда, делая что-то, человек говорит: «Но это же легко, а что, не все так могут?»
Как быть, если подросток ошибся с выбором профессии? Через УНИАН можете обратиться к родителям, которые так оценивают выбор своих детей.
Если ваш сын или дочь ошиблись с выбором специальности, мир от этого не остановится. Еще никто не умер от того, что поменял университет или сделал перерыв в учебе, пошел работать. Помните, что по многим специальностям можно получить образование в частном порядке, добрать курсами. Да, хирургом на курсах не стать. А хорошим SMM-специалистом - вполне.
В процессе получения высшего образования советую обращать внимание на хорошее окружение. Ведь обучение только сформирует нужную для специальности логику, но основные практические знания получаешь сам.
Ирина Петренко