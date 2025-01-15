Она присоединилась к УПА в 15 лет, став связной под псевдонимом "Орыся".

Умерла выдающаяся связная Украинской повстанческой армии и разведчица Ангелина Паламар, ей было 100 лет.

"За идею Украинского Государства Ангелина Емельяновна и ее семья испытали от России много бед и боли. Нелюди-чекисты убили отца и брата Ангелины прямо во дворе их дома. Тогда она пятнадцатилетней присоединилась к УПА – стала связной под псевдонимом "Орыся"", – рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Через два года украинскую разведчицу предала одна из селянок, в результате чего ее схватили россияне. Полтора десятка лет Ангелина Емельяновна провела в лагерях карательной российско-советской системы.

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"Выстояла, сохранила в сердце веру в Украину и любовь к ней, увидела восстановление независимости государства, за которое боролась, воспитала детей и внуков", – добавил Буданов.

В прошлом году по случаю 100-летнего юбилея, глава ГУР наградил выдающуюся разведчицу символической медалью "Украина – превыше всего!".

Смерть известных украинцев: связные УПА

В июне 2024 года на Львовщине умер бывший связной УПА Василий Хомин. Он также был членом Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая и Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича.

В 2020 году в Днепре отошла в вечность общественный деятель, связная УПА Мария Засименко-Бонацкая. С 10-летнего возраста она помогала воинам УПА. Была для них проводницей по местности, связной. Когда ей было 15, Марию арестовали. Реабилитировали ее только в 1992 году.

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