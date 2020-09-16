Засименко-Бонацкую реабилитировали в 1992 году.

В Днепре скончалась на 88-ом году жизни активистка, связная УПА Мария Засименко-Бонацкая. В городе она была последней женщиной-политзаключенным.

Об этом сообщили в Днепровском обществе политических заключенных и репрессированных, пишет Радио Свобода.

Мария Засименко-Бонацкая была родом из Ривненщины и с 10-летнего возраста помогала воинам УПА. Была для них проводницей по местности, Связной. Переписывала для них поэзии украинских классиков и собственные патриотические стихи.

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15-летнюю девушку арестовали прямо в школе на уроке украинского языка. "Гэбисты" нашли у одного из задержанных письмо, написанное ее рукой. Девушка просидела в тюрьме год, пока не исполнилось 16 лет, затем ее приговорили к 10 годам лагерей с конфискацией имущества.

После ссылки, женщина вернулась в Украину на костылях. Ей удалось побороть болезнь, получить образование, жениться и родить троих детей. Засименко-Бонацкую реабилитировали в 1992 году.

В 2019-м году она была почетной гостьей музейной выставки о диссидентах Днепропетровщины. На мероприятии ей вручили государственную награду – Орден княгини Ольги.

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Автор: Наталия Печиборщ