Избиение пассажирки: "Укрзализныця" просит полицию восстановить сопровождение поездов дальнего следования

Администрация "Укрзализныци" извинилась перед пострадавшей Анастасией Луговой.

"Укрзализныця" попросила правоохранителей возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования.

Такую просьбу администрация выразила после того, как в поезде Мариуполь - Киев злоумышленник жестоко избил и едва не изнасиловал пассажирку Анастасию Луговую. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Администрация "Укрзализныци" извинилась перед пострадавшей Анастасией и добавила, что сопровождение поездов сделает передвижение пассажиров более безопасным.

«Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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