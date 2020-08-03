В "Слуге народа" готовят нововведения для любителей алкоголя в поездах

Нардепы хотят ввести ограничения относительно продажи алкогольных напитков.

Нардепы от провластной фракции "Слуга народа" обсуждают вопрос относительно категорического запрета продажи спиртных напитков в поездах, распития там спиртных напитков и посадки в транспорт лиц, у которых есть очевидные признаки алкогольного опьянения.

Об этом заявил нардеп Максим Бужанский в эфире телеканала ZIK.

В частности, комментируя резонансный случай в поезде сообщением "Мариуполь - Киев", когда женщину, которая ехала в купе с ребенком, избил и пытался изнасиловать неизвестный мужчина, он отметил, что полиция на транспорте ранее выполняла свою функцию, поскольку первоочередной ее задачей было предотвращать совершение преступлений.

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При этом Бужанский заметил, что это проблема не только "Укрзализныци", она является комплексной, и ее нужно решать совместно с МВД и парламентом.

"Министерство внутренних дел совместно с парламентом, возможно, с правоохранительным комитетом, транспортным комитетом должны разработать в кратчайшие сроки новую концепцию и вернуть полицию в поезда. Кстати, между народными депутатами от" Слуги народа "сейчас обсуждается такой вопрос, чтобы категорически запретить продажу спиртных напитков в поездах, распитие спиртных напитков в поездах и посадку в транспорт лиц, у которых есть очевидные признаки алкогольного опьянения ", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь - Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

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По словам потерпевшей Анастасии Луговой, человек без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за кражу, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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