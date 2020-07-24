Активисты устроили акцию протеста под МВД из-за расследования смерти волонтера Кучапина (фото, видео)
Активисты под зданием МВД в Киеве провели акцию "Что на самом деле случилось с Алексеем Кучапиным?". Кучапин был руководителем организации "Дом милосердия". 22 июля его тело нашли в квартире в Дарницком районе столицы.
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ. "Мы требуем, чтобы полиция расследовала версию убийства, потому что сейчас нам пытаются дать версию того, что он просто совершил самоубийство", - отметили активисты.
На акции присутствовали около 50 человек.
"Среди наших требований: отработать версию об убийстве, провести химическую экспертизу, проверить, угрожали ли Алексею, отстранить от следствия тех, кто ведет его сейчас, потому что это выглядит очень непрофессионально", - добавили активисты.
Напомним, 22 июля руководителя помогающей бездомным и инвалидам организации Кучапина нашли мертвым в Киеве.
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