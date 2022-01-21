В ведомстве разработали новую редакцию приказа по воинскому учету женщин.

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение и получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственные около 100 военно-учетным специальностям, тогда как ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяли более 200 специальностей.

"Логика нового варианта следующая: при помощи военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе", - пояснил министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте такжеКаждая женщина должна прийти в военкомат: в ВСУ объяснили процедуру постановки на воинский учетПо его словам, это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих воинского учета женщин на данном этапе.

"Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", - отметил Резников.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и тому подобное. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого перечня.

"Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных потребностей вносить изменения в перечень - возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА - это востребованный специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное", - отметил Резников.

Таким образом в Минобороны планируют сделать учет ритмичным и плановым.

"Параллельно мы работаем над совершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен", - подчеркнул министр.

Также Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов к женщинам, которые должны встать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

"Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится лишь после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено штрафов для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными лишь после того, как становятся на воинский учет и к моменту постановки на учет они не являются таковыми" - отметил Резников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене приказа о постановке на воинский учет женщин.

Так, Зеленский считает, что общественный резонанс вокруг воинского учета для женщин был вызван неудачной реализацией норм Конституции и законодательства. В частности, отсутствием четко определенной процедуры постановки женщин на воинский учет.

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