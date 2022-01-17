Президент поручил сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене приказа о постановке женщин на воинский учет.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства поручил министру обороны сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету.

Зеленский считает, что общественный резонанс вокруг воинского учета для женщин был вызван неудачной реализацией норм Конституции и законодательства. В частности, отсутствием четко определенной процедуры постановки женщин на воинский учет.

"Учитывая высокое общественное внимание к поднятой в петиции проблематике и учитывая, что ее урегулирование законодательством Украины возложено на оборонное ведомство, я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос", - отметил Зеленский.

Особое внимание президент просит уделить решению таких вопросов:

существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующей военно-учетной специальностью, в соответствии с которым женщины берутся на воинский учет, учитывая реальные потребности обороны государства;

внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на воинский учет с целью избежать обязательного личного присутствия женщин во время постановки на учет;

урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на воинский учет женщин.

Также Зеленский поручил решить вопрос о применении взвешенных подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку женщин на военный учет, пока не будет завершен процесс урегулирования соответствующей процедуры и определения окончательного перечня профессий и специальностей.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

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