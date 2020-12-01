Появление перед президентом без нижнего белья обошлось девушке довольно дешево.

Оболонский райсуд Киева оштрафовал активистку Femen, которая в день местных выборов 25 октября дождалась на избирательном участке президента Владимира Зеленского и задрала перед ним юбку.

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Как сообщает "Страна", ссылаясь на комментарий Femen, женщину обязали уплатить 85 грн штрафа в качестве наказания по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП).

"Беспощаднее Оболонского суда только "оболонское" пиво", - отметили в Femen, комментируя решение.

Femen и Зеленский: что произошло

Активистка Femen 25 октября обнажилась перед президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой, когда они пришли проголосовать на местных выборах.

Девушка подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". Нижнего белья на ней не было. На активистку быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.

Полиция составила на активистку административный протокол.

В Femen журналистам пояснили, что считают Зеленского "президентом-анекдотчиком, позволяющим себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин".

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Автор: Дмитрий Захаров