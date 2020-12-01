Активистку Femen оштрафовали за мелкое хулиганство с Зеленским / фото УНИАН (Максим Полищук)
Оболонский райсуд Киева оштрафовал активистку Femen, которая в день местных выборов 25 октября дождалась на избирательном участке президента Владимира Зеленского и задрала перед ним юбку.
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Как сообщает "Страна", ссылаясь на комментарий Femen, женщину обязали уплатить 85 грн штрафа в качестве наказания по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП).
"Беспощаднее Оболонского суда только "оболонское" пиво", - отметили в Femen, комментируя решение.
Femen и Зеленский: что произошло
- Активистка Femen 25 октября обнажилась перед президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой, когда они пришли проголосовать на местных выборах.
- Девушка подняла вверх юбку, на внутренней стороне которой было написано "Zexist". Нижнего белья на ней не было. На активистку быстро среагировали сотрудники государственной охраны и правоохранители.
- Полиция составила на активистку административный протокол.
- В Femen журналистам пояснили, что считают Зеленского "президентом-анекдотчиком, позволяющим себе и своей банде сексистские высказывания в адрес женщин".
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