Украинский актер ушел из жизни 8 сентября.

Украинский актер театра и кино, театральный режиссер Валерий Бассель умер в воскресенье, 8 сентября. Знаменитость сыграл роли в более 50 фильмах за время своей карьеры и стал заслуженным артистом Украины.

Трагическое известие сообщили коллеги актера из Одесского академического театра кукол, где Бассель работал много лет. На странице театра в Facebook они отметили, что на момент смерти Валерию было 85 лет. Сейчас причина смерти артиста не разглашается. Представители театра выразили соболезнования родным режиссера.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра. Ему было 85 лет. Это огромная потеря для театральной Одессы. Соболезнования всем близким и поклонникам таланта артиста", - написали актеры.

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Также стало известно, когда состоится прощание с Басселем. Указано, что все желающие могут провести артиста в последний путь во вторник, 10 сентября, в 11:00 возле Одесского академического театра кукол.

Что известно о Басселе

Валерий родом из России. Именно там он делал первые шаги в актерстве. В 1970-х годах он начал играть в спектаклях Одесского русского драматического театра им. А. Иванова, а также параллельно с этим сотрудничал с Одесской киностудией. В его фильмографии более 50 ролей, в частности, в лентах "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино", "Зеленый фургон", "Шулер", "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки".

Позже Бассель основал свой собственный театр "Суета сует", где проявил свой режиссерский талант. С 2012 года актер служил в Одесском академическом театре кукол. Он занимал должность помощника художественного руководителя.

Напомним, ранее умер народный артист Украины Григорий Шумейко. Мужчины не стало 3 сентября.

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