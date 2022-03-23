Экономическое положение в результате войны не изменилось лишь у 18% граждан, у 52% - значительно ухудшилось, у 28% - скорее ухудшилось, чем нет.

Среди украинцев, которые имели работу до войны, половина (53%) сегодня не работают.

Об этом свидетельствуют результаты комплексного опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Украина в условиях войны", чтобы исследовать, каким образом война изменила привычную жизнь наших граждан.

В то же время 22% работают в обычном режиме, 21% - удаленно или частично, лишь 2% - нашли себе новую работу.

"Это показатель не только экономических проблем, но и социально-психологических. Работа - это не только экономика, это привычный образ жизни, общение и взаимодействие с другими, структурированность времени, то, что стабилизирует, придает уверенности, снижает тревогу и повышает самооценку. Существенная часть граждан потеряли такую поддержку и более вероятно получили более высокий уровень дезадаптации. Больше всего это коснулось жителей востока (74%), молодежи до 35 лет (60%) и тех, кто покинул свой город (66%)", - говорится в результатах опроса.

Вместе с тем отмечается, что доход "закрывает" базовые потребности человека, дает чувство безопасности и снижает тревогу перед неопределенным будущим. Однако экономическое положение в результате войны не изменилось лишь у 18% граждан, у 52% - значительно ухудшилось, а у 28% - скорее ухудшилось, чем нет.

40% опрошенных считают, что их сбережений хватит лишь на месяц. При этом процент тех, кто повысил свою материальную безопасность во время кризиса вырос: во времена первого карантина (апрель 2020 года) 55% считали, что накоплений им хватит только на месяц.

"Поэтому с учетом социально-экономической и психологической важности занятости сейчас очень важно, насколько это возможно, возобновить работу", - отмечается в результатах.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса, война разлучила семьи почти половины украинцев, каждый 5-й покинул свой дом.

При этом большинство украинцев оптимистично настроено относительно восстановления страны после войны.

Как проводился опрос

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1 000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 19 марта 2022 года.

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