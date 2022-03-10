Впервые опубликованная в 1885 году "Молитва за Украину" композитора Николая Лысенко давно уже стала знаковой песней.

Знаменитый оркестр Военно-воздушных сил США впервые спел на украинском, исполнив композицию "Молитва за Украину" композитора Николая Лысенко, впервые опубликованную в 1885 году.

Видео опубликовано на YouTube-странице оркестра.

Музыкальные послы Оркестра ВВС США известны торжественными выступлениями на Майдане Независимости, концертными турами по стране и проектами коллабораций, которые соединили украинскую и американскую музыку.

Оркестр, основанный Гленом Миллером, вместе с "поющими сержантами" впервые обратился из Вашингтона на украинском языке.

Впервые опубликованная в 1885 году "Молитва за Украину" композитора Николая Лысенко стала знаковой песней. Сегодня композиция звучит во всем мире как символ мира, свободы и демократии.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Независимости в Киеве 9 марта 2022 года прошла акция "Свободное небо / Free Sky". Как сообщают организаторы акции, концерт был организован в поддержку призыва украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского в страны мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну.

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