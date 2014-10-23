Обрушившаяся на территории "Софии Киевской" стена не является исторической ценностью - Минкультуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Украины Евгений Нищук сказал перед открытием международной конференции «Культурная политика в Европе сегодня: финансы, менеджмент, расширение аудитории».

Нищук отметил, что ему подали справку, “определенное оправдание, что это стена, которую строили уже в 60-70-е годы, — она не является исторической ценностью”.

В то же время министр отметил, что ситуация, когда “падает ограждение святыни Софии — это есть очень серьезный сигнал”.

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“Сейчас создана комиссия, они сразу сказали, что там проводились какие-то коммуникации к другим зданиям”, - сказал Нищук и добавил, что строительство вокруг заповедника является отдельной проблемой.

Он отметил, что должна быть сформирована группа реставраторов, которые отстроят и укрепят стену.

Отвечая на уточнение относительно того, будет ли отстраиваться лишь часть обвалившейся стены, Нищук отметил, что это вопрос позднее будут решать специалисты.

Министр напомнил, что вчера правительство одобрило проект закона о введении моратория на строительство вблизи объектов национального и всемирного наследия.