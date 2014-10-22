Правительство предлагает ввести мораторий на строительство вблизи объектов национального и всемирного наследия

Кабинет министров Украины одобрил проект Закона Украины «О введении моратория на строительство объектов в охранных (буферных) зонах и на прилегающих территориях объектов всемирного наследия, исторически сформированных частях населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, такое решение правительство приняло сегодня на заседании.

По словам министра культуры Евгения Нищука, введение такого моратория является требованием общественности.

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«Уже долгое время мы сталкиваемся с проблемой незаконных застроек на тех территориях, которые относятся к всеукраинскому и мировому наследию. Прежде всего, это касается Киевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и города Киева, где расположено подавляющее большинство объектов всемирного наследия. В то же время это есть и обязательство Украины перед ЮНЕСКО», - сказал министр и отметил, что одобрение законопроекта является важным шагом, который позволит сохранить исторические места в первозданном виде.

«Этим законом мы демонстрируем, что действительно ценим свою историю и свое наследие, и что мы созвучны с европейскими законами», - сказал Нищук.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сохранность объектов всемирного культурного наследия, а также ускорить разработку и утверждение границ и режимов использования зон охраны памятников культурного наследия, охранных (буферных) зон и исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины, их фиксирование в градостроительной и землеустроительной документации, что обеспечит доступность сведений об ограничении и запрете осуществления на этих территориях хозяйственной деятельности и возможность планирования субъектами хозяйствования хозяйственной деятельности.

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Для достижения этой цели предлагается ввести мораторий на строительство объектов в охранных (буферных) зонах и на прилегающих территориях объектов всемирного наследия, зонах охраны памятников истории и культуры.