Газпром готов говорить с Украиной в любой момент

ОАО "Газпром" готово продолжить переговоры с Украиной по газу в любой момент, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ.

"Мы готовы продолжить переговоры в любой момент, если будут конструктивные предложения от украинской стороны", - сказал собеседник агентства.

Очередные переговоры с украинским "Нафтогазом", которые проходили в Москве в четверг и пятницу, завершились безрезультатно. "Газпром" может сократить поставки газа Украине на 25% с 3 марта.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена.

После чего НАК «Нафтогаз Украины» заявила об отсутствии любых подтвержденных долгов за потребленный природный газ перед ОАО «Газпром».

Ранее сегодня, 29 февраля, С.КУПРИЯНОВ заявлял, что продолжается неоформленное потребление газа в текущем году - на данный момент в Украине "осело" около 1,9 млрд. куб. м российского газа на сумму около 600 млн. долл. При этом не подписаны соглашения, определяющие схему дальнейшего сотрудничества в газовой сфере, отметил он.

«Учитывая, что ситуация не сдвинулась с мертвой точки, «Газпром» для обеспечения своих экономических интересов 3 марта текущего года с 10.00 сократит поставки для потребителей Украины на 25%», - добавил С.КУПРИЯНОВ.