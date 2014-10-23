Мэр Харькова Кернес через суд потребует восстановления памятника Ленину

Об этом харьковский городской председатель Геннадий Кернес рассказал в эфире "Харьковских известий", передает mediaport.ua.

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"Подтверждаю намерение о восстановлении памятника Ленину на постаменте, который остался. Я приложу максимум усилий, чтобы мы поняли, где грань тех полномочий, которыми распоряжался губернатор Харьковской области Игорь Балута, давая индульгенцию любому тому, кто снесет памятник Ленину. В этом направлении есть над чем работать, в том числе и правоохранительным органам. Поэтому я обратился в суд о защите законных прав и интересов территориальной громады", - заявил харьковский мэр.

Иск о признании незаконным и отмене распоряжения председателя Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Игоря Балуты городская власть подала в Харьковский окружной административный суд. По информации пресс-службы Харьковской ОГА, пока дело не принято к производству, не назначен судья и дата первого заседания.

Глава Харьковской ОГА Игорь Балута в разговоре с журналистами сказал: "Кто хочет посудиться, пускай судятся. Пусть попробуют это (распоряжение о демонтаже - ред.) отменить". "Если кто-то хочет его (памятник Ленину - ред.) восстановить, то пусть восстанавливает в другом месте", - сказал глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, памятник Ленину на площади Свободы активисты снесли 28 сентября. В то время, как скульптуру уже пилили, председатель Харьковской ОГА Игорь Балута подписал распоряжение о демонтаже монумента. Активисты сделали это самостоятельно, милиция им не препятствовала. Уголовное производство, открытое по факту уничтожения памятника, закрыли по команде главы МВД Арсена Авакова. В свою очередь городской председатель Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.