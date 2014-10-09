Кернес попросил проверить законность распоряжения Балуты о сносе Ленина

В Харькове прокуратура проводит проверку законности распоряжения председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты о сносе памятника Владимиру Ленину на площади Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, говоря об обращении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с просьбой дать оценку сносу памятника и действиям руководства Харьковской ОГА.

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«Там два вопроса, которые поставлены. Первый вопрос – это непосредственно по факту сноса памятника, второй вопрос – о законности распоряжения руководителя областной государственной администрации. Заявление поступило недавно, проводится проверка. О результатах мы вас дополнительно проинформируем», - сказал Данильченко.

Он отметил, что вопрос сноса памятника Ленину на площади Свободы лежит в компетенции органов внутренних дел, а не прокуратуры.

«Все, что связано непосредственно со сносом памятника, все действия, которые происходили на площади, - это предмет исследования органов внутренних дел. Если будут поступать к органам прокуратуры жалобы по этому вопросу, что работники органов внутренних дел каким-то образом не отреагировали или не дали правильную оценку, то органы прокуратуры должным образом проведут проверку и дадут оценку действиям работников органов внутренних дел», - сказал прокурор.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября после митинга активисты снесли памятник Ленину на площади Свободы. За полчаса до сноса председатель Харьковской ОГА Балута опубликовал распоряжение, в котором поручил демонтировать монумент.

В свою очередь городской голова Кернес заявил, что распоряжение Балуты незаконное, что памятник будет восстановлен, и обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям милиции и руководства ХОГА.