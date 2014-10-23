Укравтодор призывает водителей срочно менять шины на зимние

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении «Укравтодора».

В сообщении напоминается, что с 23 по 25 октября по всей территории Украины синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий, а дорожники - возникновения транспортных заторов и увеличения дорожно-транспортных происшествий из-за того, что большинство водителей еще не перевели свои средства на зимний режим эксплуатации.

По данным Украинского гидрометцентра, уже сегодня, 23 октября, в западных областях ожидаются ливни, а завтра - 24 октября в южной части, большинстве западных и центральных областей - дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед и образования гололедицы на автомобильных дорогах. Температура в эти дни будет колебаться от 0 до 7°С тепла днем, от 3 до 8°С мороза - ночью.

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«Большинство водителей еще не приспособились к сложным погодным условиям - сильным осадкам, туману и гололеду, и не привыкли к зимнему режиму движения - увеличению дистанции и уменьшение скорости», - пояснил начальник управления эксплуатационного содержания и безопасности движения «Укравтодора» Олег Федоренко.

Он добавил, что многие водители до сих пор не сменили летние покрышки, что не соответствует требованиям эксплуатации автотранспорта при низких температурах.

«Все это в сочетании с неблагоприятными синоптическими явлениями чаще всего и приводит к возникновению транспортных заторов и увеличению дорожно-транспортных происшествий в этот период.

Именно поэтому «Укравтодор» призывает водителей срочно перевести свои транспортные средства на зимний режим эксплуатации, быть осторожными во время движения в сложных погодных условиях и четко соблюдать Правила дорожного движения, пользоваться ремнями безопасности, придерживаться безопасных интервалов и дистанций и не превышать скорость», - сказано в сообщении.