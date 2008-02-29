Кто ”заказал” Укрнафту - мнение эксперта

Решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) о снижении цены реализации природного газа собственной добычи для обеспечения потребностей населения в 2008 году для ОАО «Укрнафта» на 26,9% с 272,6 – до 199,2 грн. (без НДС) за тыс. куб. м, является банальным перераспределением финансовых потоков компании в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН.

«Ситуация с «Укрнафтой», является банальным перераспределением финансовых потоков компании в пользу «Нафтогаза». И он же (НАК) является наиболее вероятным «заказчиком» решения НКРЭ», – считает он.

По его информации, «Нафтогаз Украины», в соответствии с решениями НКРЭ, отпускает газ населению по усредненному тарифу в 441 грн. за тыс. куб м (без НДС). Из этой суммы, 156 грн. составляют затраты на доставку газа до потребителя, чистая отпускная цена НАК «Нафтогаз Украины» равна 285 грн.

Заработок НАК «Нафтогаз Украины» на 1 тысяче кубометров газа «Укрнафты» до последнего времени составлял 12,4 грн., что, в пересчете на объем добычи «Укрнафты» (3,237 млрд. куб. м), эквивалентно 40 млн. грн. чистой прибыли «Нафтогаза» в год. С новой отпускной ценой газа для «Укрнафты» на уровне 199,2 грн. за тыс. куб. м чистая прибыль «Нафтогаза» на одной тысяче кубометров чужого газа составит 85,8 грн., а в пересчете за год – 277,8 млн. грн. При этом обязательства по уплате рентной платы и других постоянно растущих налогов на добычу газа будет нести «Укрнафта», которая уже заявила, что добыча газа станет для нее убыточной.

«Безусловно, вымывание средств «Укрнафты» в «Нафтогаз» и, через него, – в бюджет – лишит «Укрнафту» возможности реинвестировать средства в разведку украинских запасов газа», – подчеркнул эксперт.

Также К.БОРОДИН отметил, что аналогичная с «Укрнафтой» ситуация сложилась и в других газодобывающих компаниях, которые в силу своей 100%-й принадлежности «Нафтогазу» не смеют высказывать протест против происходящего.

К примеру, отпускная цена газа для ГАО «Черноморнефтегаз», ведущего добычу в сложнейших условиях континентального шельфа Украины, недавно снижена с 290 до 250 грн. за тыс. куб. м. Зато «Нафтогаз» заработает на каждом кубометре газа этого предприятия по 35 грн. – около 44 млн. грн. в пересчете на годовую добычу «Черноморнефтегаза» (1,26 млрд. куб. м).

«Не вызывает сомнений, что больше всего «Нафтогаз» зарабатывает на дочерней компании «Укргаздобыча», объем добычи которой превышает 14,7 миллиардов кубометров, а подчиненность НАК «Нафтогаз Украины» – является наиболее жесткой. Хотя точный размер установленной для «Укргаздобычи» отпускной цены неизвестен, вряд ли «маржа» НАК «Нафтогаз Украины» составляет менее 50 гривен на тысяче кубометров. В год – это 735 миллионов гривен, которые могли бы пойти на разведку и освоение новых месторождений», – отмечает руководитель Центра энергетических исследований.

«Суммарный объем «заработка» НАК «Нафтогаз Украины» на перепродаже чужого газа населению своей страны за календарный год превысит 1 миллиард гривен. Перераспределение НКРЭ доходов от добычи украинского газа в пользу НАК «Нафтогаз Украины» является прямым следствием политики правительства Юлии ТИМОШЕНКО», – добавил эксперт.

К.БОРОДИН напомнил, что в бюджете-2008 налоговая нагрузка на НАК «Нафтогаз Украины» только по прямым налогам увеличилась на 20% (с 8 до 10 млрд. грн.). В сумме налоги НАК «Нафтогаз Украины» должны составить рекордные 13 млрд. грн. При этом бюджет-2008 предусматривает недофинансирование убытков НАК «Нафтогаз Украины» от поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго в размере от 1,4 до 3,7 млрд. грн.

«Из-за непомерной налоговой нагрузки «Нафтогаз» вынужден изымать последние средства из своих производственных подразделений (включая «Укртрансгаз») и направлять их либо в бюджет – для реализации социальных обещаний ТИМОШЕНКО, либо на компенсацию убытков от поставок импортного газа предприятиям теплокоммунэнерго», – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, правление «Укрнафты» приняло решение о начале с 3 марта 2008 года процедуры остановки с целью консервации на протяжении двух недель 140 газовых скважин из-за низких цен на природный газ, установленных для компании НКРЭ. Общая годовая добыча из этих 140 газовых скважин составляет около 950 млн. куб. м природного газа и 40 тыс. тонн газового конденсата.

Напомним, 28 февраля НКРЭ решила снизить стоимость газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта» на 26,9% с 272,6 - до 199,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС). В данном решении комиссия руководствовалась якобы не предоставлением компанией детальных обоснований структуры цены газа.

31 января НКРЭ установила с 1 февраля для «Укрнафты» цену продажи природного газа собственной добычи на уровне 272,6 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

В тоже время, «Укрнафта» обжаловала в Окружном административном суде Киева постановление НКРЭ от 31 января об установлении цены газа собственной добычи для компании. Суд в качестве меры обеспечения иска приостановил действие постановления в части, которой устанавливается цена газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», до рассмотрения дела по сути, которое назначено на 18 марта.

«Укрнафта» обратилась к премьер-министру с просьбой обязать НКРЭ установить для компании экономически обоснованную цену на газ собственной добычи.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».