Организаторы «марша мира» в Одессе планировали создать «республику» по шаблону ДНР и ЛНР – глава ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица заявил вечером 21 октября в прямом эфире «7 канала» (Одесса), отвечая на вопрос ведущего о том, контролирует ли председатель ОГА ситуацию в регионе. В частности, связанную с проявлениями сепаратизма и попытками привлечь граждан к участию в массовых акциях под предлогом проведения Марша мира.

«Судя по тому, что он (марш - УНИАН) не был проведен, пожалуй, контролирую. Студентов они собрали, к сожалению. Студентам сказали, что будет благая цель - пройти за мир. Мы все понимаем, что стране нужен мир и что нельзя с ружьем, автоматом, системами «Град» доказывать, кто правее. Если существуют разные взгляды, нужно собрать людей и мирно выслушать, какие существуют проблемы, попытаться найти выход из этих проблем», - сказал Палка. Он акцентировал, что является сторонником мирного выхода из любой конфликтной ситуации. Председатель ОГА также выразил надежду, что на востоке страны «перемирие перерастет в стабильный мир, и мы не будем слышать, что кто-то с той или другой стороны гибнет». Однако якобы «марш мира», который хотели провести в Одессе, к миру настоящего не имеет никакого отношения».

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«Было организовано киевской организацией. Есть такой Зинченко, который у бывшего мэра Киева Попова работал заместителем руководителя общественного совета. Кто его попросил, чей он человек, я не знаю. Но одновременно и в Харькове, и в Одессе этими людьми были сделаны попытки проведения «марша мира». Милицией были задержаны эти лица. Изъяты сценарии выступления представителей... После того, как колонны слились на «марше мира», следующими лозунгами должно было быть создание «одесской народной республики». Полная автономия и весь набор выводов», - рассказал глава обладминистрации.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в центре Одессы милиция и проукраинские активисты предотвратили проведение фальшивого «марша мира». На Соборной площади собралось несколько групп людей, в частности, студенты, на акцию, анонсированную в Интернет как «марш за мир». Было заявлено, что колонна пойдет через весь город на Куликовом поле. В свою очередь, активисты местного Евромайдану распространили заявление о том, что не имеют к этому мероприятию никакого отношения, и речь идет «о сепаратистской проплаченной акции для расшатывания ситуации».

На площади было много милиционеров, прибыли активисты местных организаций самообороны и Автомайдана. Когда присутствующие сделали попытку соединить группы присутствующих, активисты направились к студентам, объяснили, что акция имеет сепаратистский подтекст и потребовали разойтись. Марш не состоялся.