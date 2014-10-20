Спецслужбы РФ планировали теракты в Одессе, обучая боевиков в специальном лагере в Крыму

В Одесской области сотрудники СБУ обезвредили экстремистскую группу, члены которой с ведома спецслужб РФ планировали совершить ряд терактов и организовать акции протеста с целью дестабилизации ситуации в регионе накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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По ее словам, задержано четверо местных жителя, входивших в так называемую организацию “Куликовое поле”, трое из которых известны по прозвищу “Лис”, “Талиб” и “Интеллигент”.

Установлено, что в конце августа “Талиб” во время поездки в Москву получил задание от так называемого “Координационного центра” “Новая Русь” создать в Одессе преступную группу, которая должна организовывать массовые антиукраинские акции по дискредитации органов власти и правоохранительных структур.

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В соответствии с инструкцией, “Талиб” получал через связного из Приднестровья инструкции о встрече с офицером спецслужбы России в городе Белгород. Во время этой встречи «Талиб» договорился об организации тренировок в специальном лагере в Крыму, в частности, обучения минно-саперному делу в условиях города.

Во время обысков в помещениях задержанных изъяли пистолеты, боеприпасы к ним, взрывные пакеты, приборы дистанционного управления для взрывных устройств, топографические карты, специальную военную литературу.