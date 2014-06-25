В Полтавской области СБУ задержала лиц, собиравшихся распространять экстремистскую газету
18:05, 25 июня 2014Политика
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В Полтавской области работниками СБУ на днях была задержана группа, которая готовилась распространять газету «Новороссия».
СБУ задержала распространителей экстремистской литературы / СБУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кременчуге сообщил народный депутат Украины Сергей Каплин.
По его словам, в Полтаве задержали группу диверсантов, которые при себе имели сепаратистскую газету «Новороссия», схемы и планы ее распространения.
Читайте такжеВ Херсонской области задержали экстремистов, которые распространяли газету "Новороссия"«Они готовились втянуть Полтавскую область в этот сепаратистский парад и устроить в области дестабилизацию обстановки», - сказал нардеп.
Подробности задержания он рассказывать отказался, сославшись на тайну следствия, но пообещал, что вскоре эту информацию СМИ предоставит облуправление СБУ.
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